Google Meet, come avviare una riunione con un URL

Matteo Tontini,

Google Meet è una piattaforma molto utilizzata per la scuola online e le riunioni di lavoro in questo periodo di distanziamento sociale: sono molti, infatti, a rivolgersi al servizio di BigG per proseguire con le proprie attività a distanza, e il merito è da ricercarsi sia nell’efficienza di Meet, sia nelle funzioni utili su cui gli utenti possono contare. Adesso, pare che Google ne abbia introdotta una (anche se non si può parlare di una nuova funzionalità vera e propria) per avviare le riunioni inserendo un semplice URL.

Google Meet, come lanciare una riunione istantanea

Proprio come funziona con le scorciatoie docs.new, sheets.new e slide.new della società, basta quindi digitare meet.new nel browser per lanciare subito una nuova sessione di Google Meet. Si tratta di un’aggiunta minore, è chiaro, ma potrebbe essere senz’altro utile per tutti coloro che utilizzano su base quotidiana – o comunque con molta frequenza – il servizio. In parole povere, in questo modo si otterrà lo stesso effetto che si ha quando si clicca sul pulsante “Avvia una riunione” nella pagina principale di Google Meet.

Inoltre, proprio come accade con le scorciatoie di Documenti Google, gli utenti possono aggiungere dei numeri in modo da poter creare una sorta di segnalibri: per esempio, “meet.new/1” potrebbe essere dedicato ad amici e famiglia, mentre “meet.new/2” al lavoro o alla scuola e via dicendo.

Google ha lanciato per la prima volta le sue scorciatoie .new nel 2018, per i suoi strumenti G Suits. Di recente, il colosso della ricerca ha introdotto un’interessante funzione per la cancellazione del rumore in Google Meet.