iPhone 12, video 4K fino 120 e 240 fps?

Redazione Webnews,

La nuova settimana è appena iniziata e siamo già stati travolti da nuove indiscrezioni sugli attesi iPhone 12 che Apple annuncerà il prossimo settembre e che, almeno sulla carta, dovranno rappresentare una rottura col passato.

Sembra sempre più certo che Apple abbia deciso di non includere più auricolari e caricabatterie nella confezione dei nuovi dispositivi e se questo ci fa storcere un po’ il naso, il secondo leak di oggi ci fa molta gola: iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max arriveranno con una fotocamera principale in grado di girare video 4K a 120 e 240 fps.

iPhone 11 Pro, il top di gamma di casa Apple attualmente disponibile, permette la registrazione di video 4K a 60 fps, mentre si può arrivare a 240 fps ma con una qualità massima di 1080p. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max alzeranno notevolmente l’asticella grazie al nuovo chip A14 Bionic.

L’indiscrezione arriva a EverythingApplePro e dalla prima beta per sviluppatori di iOS 14, che conterrebbe riferimenti alle nuove modalità di ripresa che, però, non sarebbero abilitate per i modelli base di iPhone 12, ma soltanto per i più potenti e costosi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.