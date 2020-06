iPhone 12 potrebbe non includere il caricabatterie

Matteo Tontini,

iPhone 12 sta per avvicinarsi al suo debutto, che sembrerebbe previsto per il mese di settembre. Tuttavia, oltre al nuovo smartphone top di gamma di Apple, gli acquirenti potrebbero non trovare molto nella confezione: il noto analista Ming-Chi Kuo avrebbe infatti affermato che iPhone 12 non soltanto non includerà i soliti auricolari, ma nella scatola non sarà presente neppure l’alimentatore (è possibile piuttosto che sia compreso solo un cavetto USB per la ricarica tramite computer).

Ciò non significa che non esista un caricabatterie per il telefono: ce ne sarà infatti uno da 20 W (quindi più potente di quello da 18 W di iPhone 11 Pro), ma bisognerà acquistarlo a parte. Ming-Chi Kuo non è l’unico a pensarla in questo modo: anche gli analisti di Barclays, banca internazionale britannica, credono che iPhone 12 non includerà un caricabatterie nella sua confezione.

Kuo ritiene che quella di Apple sarebbe una mossa per ridurre i costi e compensare il prezzo più elevato del dispositivo per via dell’inclusione della tecnologia wireless 5G. Inoltre, tale mossa andrebbe anche a vantaggio della sostenibilità ambientale: molti ecologisti hanno affermato che includere gli alimentatori nelle confezioni dei nuovi smartphone è spesso uno spreco di risorse quando molte persone hanno già caricabatterie di telefoni precedenti o ricaricano i telefoni usando i loro computer. Probabilmente la notizia non sarà accolta in maniera positiva da coloro che necessitano di un nuovo alimentatore, ma le motivazioni sono piuttosto valide (e al momento non c’è niente di confermato).

Non è da escludere che Apple sia pronta a lanciare una versione economica di iPhone 12 senza supporto al 5G, secondo altre recenti indiscrezioni.