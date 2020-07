Google Chrome, come vedere una password salvata

Matteo Tontini,

A volte può capitare di dover accedere a un sito web da un browser o da un dispositivo diverso e dimenticarsi le password. Se in precedenza si fosse dato il permesso a Google Chrome di salvarle per la compilazione automatica, comunque, è possibile recuperarle facilmente su Windows 10, macOS, Chrome OS o Linux.

Ecco quindi una guida semplice e immediata per scoprire come recuperare le password dimenticate grazie a Google Chrome.

Come vedere le password salvate in Google Chrome

Il processo per accedere alle password salvate dal browser di Google è molto semplice:

Innanzitutto, bisogna ovviamente aprire Chrome. Nell’angolo in alto a destra di qualsiasi finestra, fare clic sui tre puntini verticali. Nel menu che appare, selezionare Impostazioni.

Nella schermata successiva, scorrere verso il basso fino alla sezione Compilazione automatica e fare clic su Password.

A questo punto, si vedrà una sezione chiamata Password salvate. Ogni voce include il nome del sito web, il proprio nome utente (o indirizzo e-mail all’occorrenza) e una password oscurata. Per visualizzare una password di un sito specifico, basta cliccare sull’icona a forma di occhio accanto a essa.

Windows o macOS chiederanno all’utente di autenticare il suo account prima di mostrare la password. Digitare il nome utente e la password utilizzati per accedere al computer, quindi fare clic su OK.

Così verrà mostrata la password salvata: all'utente non resterà che memorizzarla o copiarla da qualche parte per non dimenticarla di nuovo.