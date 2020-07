Samsung Galaxy Fold, il successore sarà il Galaxy Z Fold 2?

Redazione Webnews,

Il successore del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole targato Samsung, potrebbe chiamarsi Galaxy Z Fold 2. A rivelarlo è un nuovo report di SamMobile, che anticipa che in casa Samsung abbiano deciso di lanciare ufficialmente la linea Samsung Galaxy Z per indicare i dispositivi pieghevoli e rendere chiaro fin dal nome della tipologia di smartphone.

Al Samsung Galaxy Z Flip, lo smartphone pieghevole con apertura a conchiglia, dovrebbe affiancarsi quindi il Galaxy Z Fold 2 che, come il suo precedessore, avrà invece un’apertura a libro con un ampio schermo interno da 7.3″.

SamMobile si limita ad anticipare il nome del nuovo dispositivo, senza però svelare nulla circa le possibili specifiche del nuovo smartphone pieghevole che Samsung potrebbe annunciare al Mondo già il prossimo agosto, insieme al nuovo Galaxy Note 20, per una commercializzazione tra le fine del 2020 e l’inizio del 2021, pandemia permettendo.

La data suggerita da precedenti leak per la presentazione del Galaxy Note 20 è il 5 agosto, ma come al solito Samsung non conferma né smentisce.

