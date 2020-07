Google Meet: 100 milioni di download da Play Store

Redazione Webnews,

Google Meet continua sulla scia presa durante il periodo di lockdown e sfonda quota 100 milioni di download al Play Store, il negozio virtuale dal quale si scaricano le applicazioni per dispositivi Android. Il servizio di Big G per videoconferenze riunioni e lezioni a distanza è stato molto importante, assieme ai concorrenti Zoom e Microsoft Teams, durante la prima fase della pandemia di coronavirus, quando oltre metà della popolazione mondiale è stata costretta a rimanere chiusa in casa e ad utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, ma al contempo per lavorare.

Google Meet: da 50 a 100 milioni di download

Lo scorso 18 maggio Google Meet toccava il traguardo di 50 milioni di download dal Play Store, ma a distanza di meno di due mesi il dato è già raddoppiato. Come si può facilmente verificare dal contatore presente nella pagina dedicata all’app di Mountain View, il numero di download ha superato la soglia dei 100 milioni, a conferma che Meet si sia ormai affermata come un’app indispensabile per una buona percentuale di lavoratori, insegnanti e studenti.

La nascita e la crescita di Meet

A supporto di questo dato già di per sé importante c’è il report di AppBrain, secondo cui da metà maggio ad oggi l’app di Google Meet è stata scaricata da circa 1 milione di utenti al giorno, diventando un punto di riferimento sia per la produttività personale sia per quella aziendale. Non è un caso, infatti, che Google stessa, dopo aver lanciato il servizio inizialmente orientandolo alla clientela business, abbia cambiato idea in corsa aprendolo a tutti proprio approfittando del prolungato periodo di lockdown. E nonostante Big G abbia contestualmente lavorato al miglioramento degli altri servizi concorrenti “interni” come Google Duo ed Hangouts, Meet sembra essere entrato ormai nelle grazie di una fetta di mercato talmente ampia che difficilmente potrà essere scalfita. E in California non possono che fregarsi le mani.