Google Maps testa funzione per mostrare i semafori

Matteo Tontini,

Google Maps ha dato il via negli Stati Uniti ai test di una funzionalità che consentirebbe agli utenti di vedere la posizione dei semafori. La notizia è inizialmente trapelata grazie a Droid Life, ma è stata successivamente confermata da Google.

L’azienda avrebbe infatti dichiarato:

Per aiutare le persone a essere più informate sui percorsi, stiamo testando una funzione di Google Maps per Android che mostra la posizione dei semafori in determinate città degli Stati Uniti.

Google Maps non è la prima app di mappatura a mostrare le posizioni dei semafori negli Stati Uniti, comunque: già Mappe di Apple, infatti, li aveva aggiunti l’anno scorso con iOS 13. L’assistente vocale Siri di Apple li integra persino nelle sue direzioni: invece di dire all’utente di svoltare a sinistra dopo un certo numero di metri, Siri può dirgli di “svoltare a sinistra al semaforo successivo”, nel tentativo di rendere le indicazioni dell’assistente vocale più naturali e comprensibili. Droid Life afferma che Google Maps non sembra utilizzare i semafori come parte delle sue indicazioni, a ogni modo.

A proposito dell’applicazione di navigazione di BigG, durante il lockdown alcune interessanti funzioni hanno facilitato la vita degli utenti: per esempio, Maps ha mostrato agli utenti l’orario migliore per andare a fare la spesa al supermercato e ha messo in evidenza i servizi di consegna a domicilio e le farmacie.

Per quanto riguarda la funzione che mostra la posizione dei semafori, è ancora presto per dire quando sarà distribuita al grande pubblico. Al momento si tratta di una semplice fase di test, quindi si attendono novità da parte di Google.