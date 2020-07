Come scaricare la prima beta pubblica di iOS 14

Redazione Webnews,

A sorpresa, ma in linea con la timeline degli anni precedenti, Apple ha rilasciato la prima beta pubblica di iOS 14 a due giorni dalla seconda beta di iOS 14 per gli sviluppatori.

La versione è la stessa, ma da oggi a poter toccare con mano iOS 14 sono tutti gli utenti che hanno aderito gratuitamente al Beta Software Program di Apple. Prima di indicarvi la procedura per scaricare la prima beta di iOS 14 su iPhone – e assicurarsi anche tutti gli aggiornamenti futuri prima della versione finale che arriverà a settembre – vogliamo sottolineare ai meno esperti che si tratta di una versione con bug che devono essere ancora risolti.

Diverse applicazioni potrebbero non risultare ancora compatibili perchè si tratta, appunto, di una versione beta del sistema operativo diffusa proprio per dare la possibilità agli sviluppatori di adattare le proprie app in vista del rilascio finale a settembre, ma anche ai beta tester pubblici di scovare bug e dare modo ad Apple di risolvere i problemi con successivi aggiornamenti.

Il nostro consiglio, quindi, è di scaricare e installare la prima beta pubblica di iOS 14 su un dispositivo diverso dal vostro iPhone principale, così da non dover ricorrere al ripristino del dispositivo per tornare ad iOS 13.

Fatta questa premessa, se volete provare la prima beta pubblica di iOS 14 dovete collegarvi a questo indirizzo dal vostro iPhone, entrare col vostro Apple ID e fare un tap su “enroll your iOS device” e, dopo aver effettuato il backup del vostro iPhone, su Download Profile.

A questo punto recatevi in Impostazioni –> Generali –> Profilo –> Installa per dare di fatto il via libera. Dopo aver dato tutte le conferme del caso e un breve riavvio del dispositivo, non dovrete far altro che andare su Impostazioni –> Generali –> Aggiornamento Software e scaricare la versione beta di iOS 14 che dovrebbe comparire. Questa procedura va eseguita soltanto la prima volta per tutto il corso della vita di iOS 14 o finché non andrete a cancellare il profilo.