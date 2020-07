Matteo Tontini,

Stando all’analista Ming-chi Kuo di TF Securities, Apple avrebbe in programma di introdurre iPhone con teleobiettivo periscopico nel 2022. Stando al rumor, la società sudcoreana Semco contribuirà alla tecnologia di autofocus dei modelli di iPhone di quest’anno e potrebbe entrare nella catena di fornitura degli obiettivi per le fotocamere dei prossimi smartphone.

Gli obiettivi periscopici consentono al sistema di lenti di avere un grande angolo di campo, di solito oltre 60°. Usano prismi e specchi per riflettere e focalizzare la luce su un sensore, piuttosto che posizionare quest’ultimo direttamente dietro l’obiettivo come le fotocamere tradizionali.

La tecnica è stata largamente introdotta negli ultimi anni da società cinesi come Oppo e Huawei, entrambe le quali hanno distribuito telefoni con obiettivi zoom 5x. Il P30 Pro di Huawei, per esempio, offre uno zoom ottico 5x usando un meccanismo simile.

Nel 2016, iPhone 7 Plus di Apple è stato il primo a integrare un teleobiettivo secondario 2x, che l’azienda ha anche utilizzato per fornire informazioni relative alla profondità nei Ritratti. Apple, tuttavia, non è andata oltre la portata dello zoom 2x, nonostante i concorrenti si stiano specializzando in tal senso. Non è da escludere che l’obiettivo della società di Cupertino sia quello di integrare uno zoom ottico 10x sugli iPhone che verranno distribuiti nell’autunno del 2022.

A proposito di Apple, di recente la società ha dichiarato che coprire la webcam dei Mac con lo scotch danneggia gli schermi, sconsigliando agli utenti di farlo. Tutti i fan della mela morsicata possono adesso acquistare Apple Watch Series 5 a 479€ su Amazon (-19%).