WhatsApp, nuove info sul supporto multi-dispositivo

Matteo Tontini,

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare sul supporto multi-dispositivo, funzione che consentirà agli utenti di usare lo stesso profilo su più device allo stesso tempo. Adesso, grazie a WaBetaInfo, sono emerse novità al riguardo (merito del codice della versione 2.20.196.8 esaminato).

È stato anzitutto confermato che gli utenti potranno utilizzare WhatsApp su quattro dispositivi contemporaneamente (al massimo), i quali si controlleranno grazie a una voce presente nel menu principale: come è possibile vedere nell’immagine riportata qui sotto, l’opzione Linked Devices consentirà di aggiungere o rimuovere nuovi dispositivi – basterà premere il pulsante con i tre puntini verticali in alto a destra per avervi accesso.

In questo modo, gli utenti potranno anche verificare se sono presenti device che non si conoscono e l’orario con l’ultimo accesso effettuato. Altre interessanti novità arrivano dalla nuova ricerca avanzata: a quanto pare, premendo su Ricerca appariranno sullo schermo delle piccole icone con scritto Foto, Video, Link, Gif, Audio e Documenti, in modo tale che gli utenti possano effettuare una ricerca più mirata e precisa.

Al momento non è chiaro quando le novità verranno rese disponibili al pubblico, visto che sono ancora in fase di sviluppo. Potrebbero essere pronte entro fine anno, ma non c’è ancora alcuna certezza. È chiaro che il team abbia bisogno di prendersi tutto il tempo necessario per integrare nel servizio funzioni simili, soprattutto perché il supporto multi-dispositivo potrebbe creare problemi alla sua intera struttura.

