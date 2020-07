Come trovare subito nuovi amici su Pokémon GO

Redazione Webnews,

Pokémon GO è tornato in auge durante il lungo periodo di lockdown in gran parte del Mondo, Italia compresa, complice la decisione di Niantic di rendere il fortunato gioco più accessibile anche senza doversi allontanare troppo da casa e l’annunciato evento speciale Pokémon GO Fest 2020 che si terrà in tutto il Mondo, rigorosamente online, il 25 e il 26 luglio.

E se è vero che l’unione fa la forza, anche in Pokémon GO più si hanno amici con cui scambiare regali, scambiare Pokémon e sfidarsi a vicenda, più è possibile crescere come allenatori e puntare a Pokémon sempre più potenti. Se, però, siete ancora alla ricerca di amici virtuali da ogni parte del Mondo, oggi vi svegliamo il trucco più semplice per fare incetta di amicizie in pochi minuti.

Pokémon GO offre la possibilità di condividere il proprio codice allenatore coi propri amici o attraverso i principali social network. L’opzione con Facebook però, a meno che moltissimi dei vostri amici non giochino a Pokémon Go e abbiano già collegato il proprio account Facebook a quello di Pokémon GO, non è la strada che vi suggeriamo di percorrere.

Twitter, al contrario, è davvero una miniera di amici. Provare per credere! I metodi che vi suggeriamo sono due. Da un lato potete collegarvi a Twitter, cercare Pokémon GO nella barra di ricerca e aggiungere nel gioco i codici allenatore che gli utenti da ogni parte del Mondo condividono su Twitter proprio per questo scopo.

Dall’altro lato, e questa è la procedura più semplice, vi basterà condividere su Twitter il vostro codice allenatore cliccando sull’apposita voce in Pokémon GO. Una volta inviato il tweet, in pochi minuti inizierete a ricevere richieste di amicizia su Pokémon GO. In genere gli utenti che cercano su Twitter si limitano ad ordinare i tweet cronologicamente, quindi la gran parte delle richieste vi arriveranno nei primi minuti dopo la vostra condivisione.

Se avete bisogno di un numero maggiore di amici, vi suggeriamo di attendere qualche minuto ed effettuare una nuova condivisione su Twitter col vostro codice allenatore per fare nuovamente incetta di richieste di amicizia.