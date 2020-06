Pokémon Go Fest, in vendita i biglietti per l’evento online

Redazione Webnews,

Niantic ha ufficialmente dato il via alla vendita degli biglietti per il nuovo ed attesissimo Pokémon Go Fest, l’evento che chiamata a raccolto i giocatori di Pokémon GO da tutto il Mondo e che, a causa della pandemia di COVID-19, si terrà online.

I particolari dell’evento sono ancora un po’ scarsi. O meglio, sappiamo che si terrà il 25 e il 26 luglio 2020 e che chiunque potrà partecipare da ogni parte del Mondo dopo aver acquistato il biglietto al prezzo di 16,99 euro tramite gli acquisti in-app di Pokémon GO.

I ricavati dalla vendita dei biglietti saranno totalmente destinati al movimento Black Lives Matter. Non c’è un limite di utenti che possono partecipare all’evento online, tanto che Niantic ha ipotizzato che le donazioni per Black Live Matter – “una metà sarà usata per finanziare i progetti dei creatori di contenuti AR appartenenti alla comunità nera, l’altra metà sarà invece devoluta a organizzazioni senza scopo di lucro statunitensi impegnate nel ricostruire le comunità locali” – partirà da almeno 5 milioni di dollari.

Bocche cucite sui Pokémon speciali che saranno disponibili per tutta la durata dell’evento, così come quali saranno le esclusive e le ricompense per i partecipanti. Ci saranno una Global Challenge Arena per gli allenatori e cinque diversi habitat in cui muoversi, ma anche oltre 75 specie di Pokémon disponibili tra raid, sfide e ricerche speciali, ma le specifiche dell’evento saranno annunciate nel dettaglio nelle prossime settimane.