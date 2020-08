Samsung Galaxy Book Flex: le specifiche

Redazione Webnews,

Dopo aver visto da vicino il Samsung Galaxy Book S e il Galaxy Book Ion, oggi vogliamo approfondire il terzo e più costoso notebook della famiglia Galaxy, il Galaxy Book Flex, che vanta uno splendido display QLED con 100% di volume colore certificato VDE e la modalità Outdoor, già vista anche sul modello Ion, che permette di lavatore, guardare video o giocare all’aperto senza alcun fastidio o limitazione.

Il Galaxy Book Flex non è soltanto un potente notebook, ma può trasformarsi in un comodo tablet con tanto di S Pen Air Action di Samsung integrata nel dispositivo. La S Pen non permette soltanto di disegnare e dare sfogo alla propria creatività, ma diventa anche un dispositivo di controllo remoto sensibile ai gesti, come un vero e proprio telecomando.

Anche qui troviamo una capiente batteria che garantisce fino a 20 ore di utilizzo con una sola ricarica e la funzionalità Wireless Power Share per ricaricare in modalità wireless, sfruttando la carica della batteria, il proprio smartphone e gli auricolari wireless Galaxy Buds semplicemente poggiandoli sul touchpad del laptop.

Vediamo insieme le specifiche del Galaxy Book Flex:

Colore : Royal Blue

: Royal Blue Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080) Dimensioni : 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm Peso : 1,16 kg

: 1,16 kg CPU : Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake)

: Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake) Grafica : Intel Iris Plus Graphics

: Intel Iris Plus Graphics Memoria : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 512 GB (NVMe)

: 512 GB (NVMe) Fotocamera/Microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

Galaxy Book Flex è in vendita a partire da 1.642,00 euro.