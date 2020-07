Samsung Galaxy Book S: le specifiche

Redazione Webnews,

I nuovi Galaxy Book S di Samsung sono in vendita in Italia da poco meno di un mese e oggi vogliamo concentrarci su uno dei modelli in particolare, il più economico e versatile della seria: Galaxy Book S, disponibile in due diverse varianti pensate per due pubblici ben diversi, come anticipato nei giorni scorsi.

I due modelli hanno specifiche del tutto simili, ma a fare la differenza è quello che sta sotto la scocca: Galaxy Book S con processore Snapdragon 8cx di Qualcomm e Galaxy Book S col nuovissimo processore Lakefield di Intel.

Ecco le specifiche della versione con processore Qualcomm, il primo dispositivo di mobile computing della serie Galaxy che ci permette di navigare in 4G grazie allo slot per Nano-SIM e garantisce fino a ben 25 ore di autonomia in riproduzione video con una sola ricarica.

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso : 961 g

: 961 g CPU : Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 720p HD

: 720p HD Batteria : 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video

: 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video Connettività : 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO

: 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità

: Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio : Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos Colore: Earthy gold

Galaxy Book S (Qualcomm) ha un prezzo di 1.099,00 euro e può essere acquistato su Amazon anche in 5 rate mensili da 219,80 euro.

Il fratello con processore Intel scende un po’ di peso (950 grammi contro i 961 grammi della versione Qualcomm), ma riduce sensibilmente anche la durata della batteria: fino a 17 ore di autonomia.

In compenso, però, non ha i limiti legati al processore Qualcomm e permette di installare tutte le applicazioni per Windows a 32-bit e 64-bit (l’altro è limitato alle applicazioni Windows native ARM).

Sistema operativo : Windows 10 Home / Pro

: Windows 10 Home / Pro Display : LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso :v 950 g

:v 950 g CPU : Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 512 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 1 MP

: 1 MP Batteria : 42 Wh

: 42 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : 2 USB-C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB-C, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera)

: Sensore di impronte digitali, sensore di luce ambientale (attivazione/disattivazione della retroilluminazione della tastiera) Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

Galaxy Book S viene venduto a partire da 1.199,00 euro.