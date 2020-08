Microsoft Store, rinnovo su Xbox: sarà più veloce

Matteo Tontini,

Il Microsoft Store su Xbox si sta rinnovando per prepararsi all’arrivo di Xbox Series X, piattaforma di nuova generazione in uscita entro la fine dell’anno. La società afferma di aver riprogettato il negozio da zero, per essere “più veloce, più sicuro e più facile da usare che mai”.

Stando all’azienda di Redmond, il nuovo store sarà due volte più veloce rispetto al passato e si caricherà in meno di due secondi. Gli utenti potranno “vedere facilmente” a quali titoli stanno giocando i loro amici e dovrebbe essere un gioco da ragazzi scoprire quali promozioni e sconti sono disponibili. Il negozio consentirà di visualizzare i trailer mentre si naviga attraverso l’interfaccia e darà la possibilità di attivare la riproduzione automatica per le clip (anche se, visto quanto sono fastidiose le anteprime riprodotte automaticamente, potrebbe non essere una mossa saggia).

Microsoft ha rivisto il sistema di navigazione del negozio, come parte del suo obiettivo di “rendere più facile che mai trovare nuovi giochi, app, film o programmi TV”. Sono stati aggiunti più filtri di ricerca, una lista dei desideri rinnovata e un carrello aggiornato: dovrebbe essere più semplice vedere quali articoli sono stati aggiunti a esso. Ci sarà un focus sulla retrocompatibilità, quindi l’utente sarà in grado di vedere i prezzi per i giochi Xbox One, così come i titoli Xbox 360 e Xbox che si possono giocare su Xbox One (o su Xbox Series X, quando sarà il momento).

Per finire, la classificazione dei contenuti sarà molto più chiara. Sarà visibile all’inizio di ogni trailer, nella parte superiore delle pagine dei dettagli del gioco e durante tutto il processo di pagamento. Al momento non è chiaro quando la nuova versione del Microsoft Store sarà disponibile, presumibilmente a ridosso del debutto di Xbox Series X o comunque non prima dell’autunno.