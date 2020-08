Twitter, una falla ha esposto i DM su Android?

Matteo Tontini,

Twitter ha nella scorse ore riconosciuto che c’era una falla di sicurezza nella sua app Android, la quale avrebbe esposto i Messaggi Diretti (o DM) se sfruttata da un malintenzionato tramite un’app dannosa.

Il problema è ora risolto ed è correlato a una vulnerabilità del sistema operativo Android che interessa solo le versioni 8 e 9. Secondo Twitter, circa il 96% delle persone che usano Twitter su dispositivi Android ha già una patch di sicurezza per proteggersi da questa falla. La società ha dichiarato di non aver trovato prove che confermino una fuga di dati privati, ma non può esserne del tutto sicura.

Per garantire la sicurezza degli utenti Android, Twitter ha così aggiornato la sua app assicurandosi che software esterni non possano accedere ai suoi dati in-app. Inoltre, ha inviato avvisi alle persone interessate chiedendo loro di aggiornare l’app all’ultima versione. Ha infine promesso di identificare “eventuali modifiche nei processi per proteggere meglio gli utenti da problemi come questo”.

La notizia della falla su sistemi Android arriva in un brutto momento per Twitter, che ha recentemente affrontato una maxifrode a base di Bitcoin che ha colpito account di celebrità, marchi e politici. L’hacking è stato presumibilmente effettuato tramite phishing telefonico ai dipendenti, che ha permesso agli hacker di ottenere l’accesso alle credenziali dei sistemi interni.

A proposito del social dell’uccellino, nei mesi scorsi sono state introdotte le note vocali su Twitter. Sul sito è possibile trovare una guida rapida ed efficace per scoprire come programmare un tweet sulla piattaforma.