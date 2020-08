Xbox Series S, emergono foto e video del controller

Matteo Tontini,

Sembrerebbe che proprio ad agosto Microsoft sia pronta a svelare Xbox Series S, la versione più economica della sua console di nuova generazione. E adesso emergono anche le prime foto e video non ufficiali del vero controller, che sarà compatibile sia con Xbox Series X che con Series S.

Come è possibile vedere di seguito, le immagini ritraggono il nuovo controller Xbox bianco, completo di confezione, che l’utente Twitter Zak S è stato in grado di acquistare presso un rivenditore di terze parti. Per essere precisi, il gamepad è stato venduto online e il lato della confezione indica chiaramente che funziona con entrambe le console Xbox Series X e Xbox Series S. Microsoft non ha ancora svelato ufficialmente Xbox Series S, né la società ha confermato un controller Xbox Series X bianco, ma le prove fornite non lasciano spazio a dubbi.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

And here's a video to show that it's real pic.twitter.com/4SWl3nmsIw — Zak S (@zakk_exe) August 10, 2020

Il mese scorso è apparso online anche un misterioso controller bianco per Xbox Series X, completo del nuovo D-pad, grilletti e nuovo pulsante Share. Le foto di Zak S confermano il precedente leak del controller e la confezione suggerisce che potrebbe apparire presto nei negozi.

Xbox Series S sarà probabilmente la console che veniva chiamata Lockhart. Un documento Microsoft, trapelato a giugno, ha gettato ulteriore luce sui piani dell’azienda per due console di nuova generazione.

Lockhart dovrebbe includere 7,5 GB di RAM, circa 4 teraflop di GPU e dotata della stessa CPU trovata su Xbox Series X. Si dice che Microsoft svelerà Xbox Series S ad agosto. Non resta che aspettare qualche giorno, quindi, per saperne di più.