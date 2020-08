Google resta il motore di ricerca predefinito di Firefox

Redazione Webnews,

Google continuerà ad essere il motore di ricerca predefinito sul browser Firefox almeno fino alla fine del 2023. È di queste ore la notizia che Google e Mozilla avrebbero rinnovato l’accordo in scadenza alla fine del 2020.

La conferma è arrivata da un portavoce di Mozilla – “Google sarà il motore di ricerca predefinito di Firefox con molte parti del Mondo. Abbiamo recentemente esteso la partnership e la relazione non cambierà” – ma i dettagli non sono ancora stati svelati ufficialmente.

Secondo ZDNet, però, il nuovo accordo si aggirerebbe tra i 400 e i 450 milioni di dollari all’anno. Fondi che finiranno nelle tasche di Mozilla e che rappresentano gran parte dei ricavi annuali dell’azienda. In Russia, invece, è Yandex ad essere il motore di ricerca predefinito per Firefox, mentre per la Cina l’accordo è col colosso Baidu.