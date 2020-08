Gmail e Google Drive, problemi in tutto il mondo

Matteo Tontini,

Chiunque abbia cercato di inviare posta elettronica attraverso Gmail nelle ultime ore potrebbe aver riscontrato alcuni problemi. Sono molte infatti le persone che si sono lamentate della difficoltà a connettersi a molti dei servizi G suite, ma soprattutto a Gmail.

Google ha da poco confermato di aver ricevuto segnalazioni di problemi su Gmail e Google Drive, e dando una rapida occhiata a Twitter o a DownDetector ci si rende conto che migliaia di persone sono incappate nel bug. In sostanza, sembrerebbe che molti utenti non siano in grado di inviare e ricevere e-mail, ma c’è anche chi ha riscontrato un lungo processo di caricamento allegando un file, solo per poi ricevere un messaggio di errore in cui “si consiglia di controllare la propria connessione”.

Non è fortunatamente tardata ad arrivare la risposta di BigG per calmare le acque:

Stiamo esaminando le segnalazioni di un problema con Gmail. Forniremo maggiori informazioni a breve.

Val la pena sottolineare che il problema di Gmail, sebbene sia diffuso in tutto il mondo, pare stia colpendo soltanto un numero molto ristretto di utenti rispetto a quelli totali. Pertanto, la maggior parte delle persone non dovrebbero sorprendersi nel caso in cui non riscontrassero alcun intoppo durante l’invio delle email. A proposito della casella di posta elettronica di BigG, di recente Google ha dichiarato di voler raggruppare i suoi servizi in un unico client: Chat, Meet, Rooms e Docs saranno presto integrati in Gmail. In questo modo potrebbero essere facilitati nel lavoro coloro che hanno la necessità di utilizzare più di un servizio del colosso della ricerca.