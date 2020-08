Fitbit presenta il top di gamma Sense: la scheda tecnica

Redazione Webnews,

Dopo aver annunciato il nuovo fitness tracker Inspire 2 e lo smartwatch Versa 3, Fitbit ha svelato anche il suo nuovo asso nella manica, lo smartwatch top di gamma Fitbit Sense, un nuovo dispositivo pronto a dare del filo da torcere agli ambitissimi e vendutissimi Apple Watch e Galaxy Watch di Samsung.

Fitbit Sense il dispositivo pensato per chi è molto attento alla propria salute, indipendentemente dal tipo di vita che si conduce. Oltre alle caratteristiche più classiche degli smartwatch Fitbit, il Sense traccia la temperatura cutanea ogni notte per mostrarci come varia dal nostro livello normale e aiutarci a tracciare le tendenze nel tempo, ma grazie ad un nuovissimo sensore, Fitbit Sense è anche in grado di rilevazione continuamente il nostro battito cardiaco per tracciare ogni momento della nostra giornata.

Inoltre, l’applicazione EDA Scan rileva l’attività elettrodermica, che può indicare la risposta del nostro corpo allo stress, e ci mostra i risultati su grafico nell’app Fitbit.

Se avete in casa uno smart speaker, sarete lieti di sapere che Fitbit Sense può dialogare con Google Assistant e Alexa di Amazon per tutta una serie di attività come controllare il meteo, impostare sveglie e promemoria, ma anche controllare i nostri dispositivi smart home e ascoltare la musica.

Ecco la caratteristiche di Fitbit Sense:

Sensori e componenti : Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono

: Sensore ottico di rilevazione del battito cardiaco a multi propagazione, sensori elettrici multiuso compatibili con app di scansione EDA, giroscopio, altimetro, accelerometro a 3 assi, sensore di temperatura cutanea, sensore di luce ambientale, Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz), Near Field Communication (NFC), GPS integrato + GLONASS, motore a vibrazione, altoparlante e microfono Batteria e alimentazione : Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore

: Fino a 6 giorni di autonomia della batteria. Tempo di ricarica: 2 ore Memoria : Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti

: Salva i dati dei movimenti di 7 giorni, minuto per minuto. Salva i dati totali quotidiani dei 30 giorni precedenti Resistenza all’acqua : Resistente all’acqua fino a 50 metri

: Resistente all’acqua fino a 50 metri Materiali : cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio

: cinturino realizzato con un materiale flessibile, simile a quello usato in molti orologi sportivi, e una cassa orologio e una fibbia in alluminio Altre funzionalità: Sessioni di respirazione guidata, Mappa intensità allenamento, Sveglia silenziosa, Monitoraggio della salute femminile, Rilevazione continua del battito cardiaco, Registrazione alimenti, Ritmo e distanza in tempo reale, Calorie bruciate durante la giornata, Assistente vocale, ricarica rapida.

Fitbit Sense sarà disponibile in Italia a partire dal 25 settembre prossimo ad un prezzo suggerito di 329,99 euro in due diverse varianti: carbone per il cinturino e acciaio inossidabile grafite per la cassa oppure bianco lunare per il cinturino e acciaio inossidabile oro chiaro per la cassa.