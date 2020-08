iOS 14, Apple rispolvera il Music Quiz di iPod

Matteo Tontini,

Apple ha riesumato il classico gioco Music Quiz di iPod con iOS 14, per la gioia dei tanti nostalgici. Si tratta di un mini-game in cui l’utente deve indovinare il nome dei brani riprodotti casualmente dal dispositivo per accumulare punti.

La società della mela morsicata non ha avuto bisogno neppure di un’app dedicata per resuscitare il gioco: per fare una partita basta infatti aprire l’app Comandi, selezionare la scheda I miei comandi rapidi e usare la barra di ricerca per rintracciare la scorciatoia digitando Music Quiz.

Ogni sessione dura solo cinque round, ma è possibile continuare a giocare e condividere il proprio punteggio sui social network, cosa che non si poteva fare su iPod all’inizio del nuovo millennio. Per essere più precisi, il gioco riprodurrà casualmente cinque brani presenti nella libreria dell’utente, per pochi secondi. Dopodiché mostrerà al giocatore cinque diversi titoli, corredati di copertina e autore, chiedendogli di indovinare quale brano fosse stato riprodotto per il breve lasso di tempo. Non cambia, di fatto, nulla rispetto alla versione giocata anni fa su iPod, se non che gli utenti non interagiscono più con una ghiera ma con uno schermo touch.

Il nuovo Music Quiz funziona con Apple Music, acquisti di iTunes e persino brani sincronizzati localmente da altre fonti, ma niente Spotify. Si tratta chiaramente di uno strumento promozionale per incoraggiare l’uso delle Scorciatoie. Allo stesso tempo, è difficile resistere al fascino rétro per chi è cresciuto utilizzando i lettori musicali di Apple. Quando l’azienda ha smesso di produrre gli iPod classici, ha anche abbandonato una sfilza di giochi che alcuni utenti avevano cuore. Anche con iOS 14 non c’è un un revival completo, offre comunque la possibilità di rivivere i giorni di gloria del celebre lettore musicale.