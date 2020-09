LG conferma il nome del nuovo smartphone: Wing

Redazione Webnews,

Samsung sta cercando in ogni modo di imporre gli smartphone dual screen, anche se al momento i dispositivi in commercio hanno un prezzo di vendita piuttosto proibitivo e una delicatezza che molti utenti non sono pronti a gestire, e ora anche LG, nell’ambito dell’Explorer Project, si prepara a presentare uno smartphone con un doppio schermo, anche se non nello stile abbracciato da Samsung.

Il Progetto Explorer di LG è finalizzato a scoprire nuovi modi di interagire coi dispositivi mobile e sfidare quella che per gli utenti è ormai la norma. Uno dei primi risultati di questo esperimento risponde al nome di Wing, confermato in queste ore da LG, e non avrà uno schermo pieghevole come il nuovo Galaxy Z Fold2 5G di Samsung, ma un meccanismo rotante in grado di rivelare un secondo schermo.

LG non ha ancora diffuso immagini ufficiali del dispositivo, ma i primi mockup rendono bene l’idea di come potrà essere l’aspetto del nuovo smartphone che, secondo le indiscrezioni, supporterà il 5G e avrà un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP.

LG svelerà ufficialmente il nuovo smartphone Wing durante l’evento fissato per il 14 settembre 2020, come confermato anche dal breve teaser trailer che sta circolando da ore.