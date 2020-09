Samsung dà il via ai pre-ordini di Galaxy Z Fold2 5G

Redazione Webnews,

Galaxy Z Fold2 5G, il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung è finalmente realtà. Dopo il suo annuncio durante l’evento Unpacked 2020 lo scorso agosto, Samsung ha tenuto oggi un evento dedicato dal nuovo smartphone pieghevole e ha svelato tutto quello che mancava di sapere, in realtà già ampiamente anticipato dai numerosi leak delle ultime settimane.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono così state confermate: il Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile anche in Italia a partire dal 18 settembre prossimo e avrà un prezzo di vendita un po’ superiore alle previsioni: 2.049 euro per la versione base con 256 GB di spazio di archiviazione, ma sarà possibile risparmiare fino a 600 euro sul prezzo di vendita grazie a Samsung Value e alla restituzione dei dispositivi usati.

Sono due le colorazioni disponibili, Mystic Bronze e Mystic Black, ma Samsung offre la possibilità di personalizzare la cerniera con quattro colori diversi – Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Blue e Metallic Red – ma è bene sottolineare che, pur senza costi aggiuntivi, la spedizione dei modelli con cornice personalizzata può impiegare dalle 4 alle 6 settimane.

Sistema operativo : Android 10 (One UI 2.5)

: Android 10 (One UI 2.5) Display principale : 7,6″ AMOLED 2X HDR10+ (1768 x 2208 pixel)

: 7,6″ AMOLED 2X HDR10+ (1768 x 2208 pixel) Display secondario : 6,23″ Super AMOLED (816 x 2260 pixel)

: 6,23″ Super AMOLED (816 x 2260 pixel) Dimensioni : 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (aperto), 159.2 x 68 x 16.8 mm (chiuso)

: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm (aperto), 159.2 x 68 x 16.8 mm (chiuso) Peso : 282 g

: 282 g Processore : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ Octa-core

: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ Octa-core Memoria : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM Archiviazione : 256 GB e 512 GB

: 256 GB e 512 GB Fotocamera principale : tripla fotocamera da 12 MB (wide, teleobiettivo, ultrawide

: tripla fotocamera da 12 MB (wide, teleobiettivo, ultrawide Fotocamera anteriore : 10 MP

: 10 MP Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica veloce wireless a 11W e ricarica wireless inversa a 4.5W

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 25W, ricarica veloce wireless a 11W e ricarica wireless inversa a 4.5W Colori: Mystic Bronze e Mystic Black

I pre-ordini sono già partiti sul sito ufficiale di Samsung e su Amazon. La consegna è al momento prevista per il giorno dell’uscita, il 18 settembre 2020.