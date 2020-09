Account TikTok: come eliminarlo, guida completa

Mirko Nicolino,

TikTok continua ad accrescere le propria popolarità non solo tra i giovani. Nonostante le difficoltà incontrate negli USA, l’app continua ad essere un must tra i giovani e sono sempre di più gli over 35 che decidono di installarla. Ma se ad un certo punto ci si fosse stufati e la si volesse eliminare e cancellare il proprio account?

Cosa succede quando si elimina l’account TikTok

Per prima cosa, occorre sapere che l’eliminazione di un account di TikTok comporta le seguenti conseguenze:

– la cancellazione di tutti i video condivisi;

– la perdita di tutti i followers;

– la perdita di tutti gli acquisti in-app e l’impossibilità ad ottenerne il rimborso.

Quanto ai messaggi scambiati con altri utenti, gli stessi saranno ancora visibili ai destinatari. Di conseguenza, se volete eliminare qualche messaggio di cui vi siete pentiti, prima di cancellare l’account dovrete farlo manualmente.

Come eliminare un account TikTok

Una volta convinti dell’eliminazione del profilo, la procedura da effettuare è la seguente. Aprite TikTok sul vostro smartphone o tablet ed effettuate il login. Tap sull’icona Profilo presente in basso a destra e accedete al Menu. Dopo aver scelto Gestione Account, alla fine della pagine è presente l’opzione Elimina l’account. Toccata questa opzione, nella schermata successiva dovrete inserire la password dell’account per confermare la disattivazione e selezionare Continua. Ecco la pagina di conferma in cui TikTok spiega che l’account sarà “disattivato per 30 giorni”. Durante questo lasso di tempo, il profilo non sarà visibile agli altri e si potrà recuperare in qualsiasi momento. Ma una volta scaduti i 30 giorni, l’account sarà definitivamente eliminato. Per completare l’operazione, a questo punto, premete Elimina l’account. Dalla finestra che si apre, infine, confermate con un tap su Elimina. Un messaggio confermerà la cancellazione: “Accesso scaduto. Il tuo account verrà eliminato”. Ora non vi resta che disinstallare l’app dal vostro dispositivo e il gioco è fatto.