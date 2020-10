App Xbox, da oggi si può giocare in streaming su iPhone

Massimo Reina,

Dopo essere stata preannunciata alla presentazione della dashboard di Xbox Series X|S, la nuova app Xbox per iOS è finalmente disponibile sull’Apple Store.

L’applicazione, con un design completamente rivisitato per adattarsi alle modifiche del design apportate su Xbox, permette agli utenti di giocare in streaming utilizzando un iPhone o un iPad connessi direttamente alla console tramite una rete WiFi o da remoto sfruttando la connessione dati.

Al momento si possono giocare solo i titoli Xbox One, ma in futuro tramite la funzione Remote Play si potranno utilizzare anche quelli di Xbox Series X e Series S.

Niente cloud gaming

La nuova app Xbox per dispositivi mobile con sistema operativo iOS è più veloce della precedente versione, ma permette di giocare solo con i videogiochi installati nella memoria della console e non supporta il cloud gaming.

Di conseguenza il servizio Giochi via Cloud, precedentemente conosciuto col nome di xCloud, resterà al momento ad appannaggio dei soli possessori di una delle console Microsoft abbonati ai servizi Game Pass.

Disponibile anche per dispositivi Android

Anche se la novità più importante è legata alla sua versione per iOS, visto che per la prima volta gli utenti Xbox potranno giocare i loro titoli su iPhone e iPad in streaming, ricordiamo che la app è disponibile anche su Android.