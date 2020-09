Project xCloud debutta con 150 giochi nel catalogo

Matteo Tontini,

Il servizio di cloud gaming di Microsoft, Project xCloud, debutta oggi in 22 paesi e offre ai giocatori più titoli di quanti ne avrebbero aspettati. Gli utenti hanno infatti la possibilità di cimentarsi 150 giochi Xbox sul proprio telefono o tablet Android, un catalogo ben più ampio degli oltre 100 titoli che l’azienda aveva inizialmente previsto per xCloud.

La line-up presenta un mix di esclusive Xbox e titoli multipiattaforma: vale la pena citare Tell Me Why, Gears 5, Grounded, Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Battletoads, Halo: The Master Chief Collection, The Witcher 3: Wild Hunt, Untitled Goose Game e Destiny 2. Ulteriori giochi verranno aggiunti in futuro, compresi i titoli EA Play (entro la fine dell’anno).

Il servizio supporta i salvataggi su cloud, quindi i giocatori avrebbero la possibilità di continuare una partita precedentemente cominciata su Xbox One o Xbox Series X/S quando sono in viaggio. Offre anche il multiplayer e il cross-play con i giocatori PC. Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere a Project xCloud senza costi aggiuntivi: il Game Pass costa 14,99 euro al mese, ma i nuovi membri possono accedere al servizio a un prezzo assolutamente irrisorio, ovvero spendendo appena 1 euro per il primo mese di abbonamento.

Sebbene gli utenti saranno in grado di riprodurre in streaming decine di giochi su vari dispositivi Android, va specificato che Project xCloud non è disponibile su iPhone o iPad, almeno per ora. Apple ha aperto le porte ai servizi di giochi in streaming, affinché possano essere eseguiti sui suoi telefoni e tablet, ma al momento non è chiaro se aziende del calibro di Microsoft porteranno effettivamente la loro tecnologia sui dispositivi della società di Cupertino.