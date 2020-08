Xbox Series X, dashboard mostrata in un video ufficiale

Matteo Tontini,

Microsoft ha rivelato la dashboard e l’interfaccia utente che prevede di utilizzare su Xbox Series X. Il gigante della tecnologia non ha intenzione di snaturare quello che è il menu di navigazione odierno di Xbox One, ma promette grandi miglioramenti della velocità e nuovi elementi più appetibili dal punto di vista visivo.

Sebbene le modifiche al design della dashboard saranno disponibili anche su Xbox One, la Home di Xbox Series X dovrebbe caricarsi il 50% più velocemente rispetto alle console di attuale generazione. Microsoft ha reso inoltre meno ingombrante la schermata di avvio, snellendo peraltro lo store, in modo da utilizzare il 40% di memoria in meno sulla console nuova di zecca.

L’incremento di velocità implica che quando gli utenti passeranno da un gioco all’altro su Xbox Series X, la Home si caricherà un terzo più velocemente di quanto faccia al momento Xbox One. D’altro canto, un miglioramento in tal senso era proprio necessario: l’attuale dashboard è fonte di problemi di velocità ormai da anni, e Microsoft sembra averci lavorato molto negli ultimi mesi per prepararsi al debutto della novella piattaforma.

Oltre a migliorare la velocità, l’azienda di Redmond intende concentrarsi anche sul testo, che vuole rendere più leggibile, e su animazioni ed elementi migliorati. Tutto ciò include un grande update per il Microsoft Store, che i tester stanno attualmente sperimentando prima del lancio di Xbox Series X previsto per novembre. L’annuncio ufficiale del debutto della nuova macchina da gioco di Microsoft è arrivato nelle scorse settimane, insieme a quello del posticipo di Halo Infinite.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al video che mostra brevemente la dashboard di Xbox Series X, presentata dagli sviluppatori.