Google Meet introduce Q&A, sondaggi e sottogruppi

Matteo Tontini,

Il nuovo Dpcm ha esortato di favorire lo smart working in risposta alla crescita dei contagi da nuovo coronavirus in Italia, ma anche le scuole superiori hanno dovuto riprendere la didattica a distanza. In altri paesi europei e non la situazione è anche peggiore. Motivo per cui Google Meet e altre piattaforme di videochiamate sono tornate a essere utilizzatissime dagli utenti, e chiunque si affidi al servizio offerto da BigG può adesso contare su alcune nuove funzioni: Q&A, sondaggi e sottogruppi per le riunioni con tanti partecipanti (ma a quanto pare non saranno disponibili a tutti).

Le ultime introduzioni riguardano la possibilità di fare, durante la conferenza, sondaggi sui più svariati argomenti. Ci sono poi le Q&A (“domande e risposte” in inglese), una funzione pensata soprattutto per gli studenti che desiderano chiedere spiegazioni all’insegnante durante la lezione ma non vogliono interromperlo: in questo modo hanno una sezione apposita in cui scrivere chiarimenti, i quali verranno in un secondo momento letti dal docente che provvederà a fornire le risposte. Infine, altra importante feature sono le “stanze per sottogruppi di lavoro”, che – come lascia intuire il nome stesso – consente la creazione di stanze diverse in una stessa riunione. Questa novità è particolarmente utile per dividere i partecipanti in piccoli gruppi di lavoro o studio (più funzionali in determinate circostanze).

Tuttavia, come anticipato, non tutti gli utenti avranno accesso alle nuove funzioni di Google Meet (almeno inizialmente): per il momento, a beneficiarne saranno solo gli utenti Business, Enterprise e Enterprise for Education. Discorso leggermente diverso per i sottogruppi: per ora, infatti, saranno disponibili solo agli account Enterprise for Education, ma dovrebbero essere estesi anche a tutti gli altri.