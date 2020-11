PlayStation 5, di nuovo prenotabile online su MediaWorld

Massimo Reina,

PlayStation 5 è tornata a essere pre-ordinabile da MediaWorld, almeno fino a esaurimento scorte. La console, che come voluto da Sony non sarà messa in vendita direttamente nei negozi fisici, ma solo online, per tutelare la salute dei suoi clienti, è per ora disponibile nel suo formato standard.

PlayStation 5, la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 19 novembre, ha già fatto registrare diversi record a livello di prenotazioni. L’ultima piattaforma targata Sony si affaccia infatti sulla Next-Gen con grandi aspettative, forte di specifiche hardware all’avanguardia e di una libreria giochi che, in attesa di nuove IP, può contare su alcune esclusive importanti e sui “vecchi” giochi di PlayStation 4 grazie alla retrocompatibilità.

PlayStation 5, una console che guarda al futuro

In un mercato dei videogiochi sempre più orientato verso digital e cloud gaming, la compagnia giapponese ha voluto poi realizzare una variante senza supporto ottico della sua top di gamma. Di seguito è possibile dare un’occhiata a tutte le specifiche tecniche di PlayStation 5 Edizione Standard:

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2 – octa-core, 16 thread, fino a 3.5 GHz GPU : AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS

: AMD Radeon RDNA 2, accelerazione ray-tracing hardware, frequenza variabile fino a 2,23 GHz, 10.3 TFLOPS Dimensioni : 390 x 104 x 260 mm

: 390 x 104 x 260 mm Peso : 4,5 kg

: 4,5 kg RAM : 16GB GDDR6

: 16GB GDDR6 Archiviazione : 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw)

: 825GB SSD (espandibile tramite slot SSD). velocità di lettura 5,5 GB/s (Raw) Drive ottico : Blu-ray 4K

: Blu-ray 4K Uscita video : HDMI 2.1, supporto a [email protected] Hz, 8K, VRR

: HDMI 2.1, supporto a [email protected] Hz, 8K, VRR Audio : Tempest 3D AudioTech

: Tempest 3D AudioTech Porte : USB Type-A (Hi-Speed USB), USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2, USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

