PS5 non si troverà nei negozi al lancio: parola di Sony

Redazione Webnews,

L’uscita di PlayStation 5 è sempre più vicina e al di là di quella che sarà la situazione della pandemia in ciascuno dei Paesi in cui la nuova console sarà disponibile, tra lockdown localizzati o altre restrizioni, Sony ha voluto chiarire che mettersi in coda davanti ai negozi per portarsi a casa PS5 non sarà necessario: la console non sarà disponibile nei negozi fisici al momento del lancio.

La brutta notizia per i milioni di videogiocatori in attesa in tutto il Mondo è stata data da Sony con un post sul blog ufficiale di PlayStation:

Nessuna unità potrà essere acquistata nei negozi il giorno del lancio il 19 novembre, quindi per favore non accampatevi e non create code davanti ai negozi il giorno dell’uscita nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Rimanete a casa, al sicuro, ed effettuate i vostri ordini online.

Sony non ha specificato quale sarà la disponibilità di PlayStation 5 al momento del lancio, ma visto che i pre-ordini per la nuova console sono rimasti aperti soltanto per una manciata di minuti e che non sembra prevista una riapertura degli stessi prima del 19 novembre prossimo, possiamo immaginare che l’attesa sarà lunga ed estenuante anche online.

E la disponibilità ridotta sembra valere per entrambe le versioni di PlayStation 5, al contrario di quanto sta accadendo in casa Microsoft: i pre-ordini per Xbox Series X sono durati poche ore, mentre la disponibilità di Xbox Series S sembra ancora ampia, almeno su Amazon in Italia.