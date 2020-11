Animal Crossing: New Horizons accoglie le festività

Matteo Tontini,

Le festività stanno per invadere il mondo virtuale di Animal Crossing: New Horizons. Nintendo ha infatti annunciato che il Festival delle Primizie e il Giorno dei Giocattoli – controparti in-game del Ringraziamento e del Natale – si svolgeranno nei prossimi due mesi.

Il primo si terrà il 26 novembre e vedrà per protagonista Cedrone, il gallo chef; il secondo il 24 dicembre e vedrà la partecipazione di Jingle, la renna dal naso nero chiederà ai giocatori di distribuire i regali per rinsaldare l’amicizia con i vicini e ricevere in cambio dei premi speciali. Insomma, un modo interessante per portare l’atmosfera delle feste all’interno del gioco e consentire agli utenti di vivere anche su schermo il periodo più magico dell’anno.

L’aggiornamento invernale (del tutto gratuito per chi possiede il titolo), disponibile dal 19 novembre, introdurrà anche altre novità per gli utenti: arriva infatti la funzione di Trasferimento Dati di Salvataggio, che consente di spostare appunto i dati di salvataggio dell’utente, insieme all’isola stessa e a tutti i residenti, su un altro sistema. L’aggiornamento inoltre aumenta la capacità massima dello Sgabuzzino, portandola dai 1600 oggetti attuali ai 2400. Dopo aver installato l’update Invernale sarà infine possibile acquisire nuovi articoli con le Miglia di Nook, come la Collezione Gran Emozione che contiene 9 emote inedite e il pacchetto con I Migliori 6 Tagli Top, con 6 acconciature con cui personalizzare l’aspetto del proprio alter-ego.

