Amazon lancia l’edizione limitata (echo)RED

Redazione Webnews,

Dopo Apple, che ormai da anni collabora con (RED) per i suoi dispositivi e contribuisce in modo sostanziale al Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria, da oggi anche Amazon può vantare una prima collaborazione con l’organizzazione no-profit attiva in tutto il Mondo.

Il risultato di questa collaborazione è il nuovissimo (echo)RED, edizione limitata del dispositivo Echo di quarta generazione presentato solo poche settimane fa e con un design completamente rinnovato rispetto alla generazione precedente.

L’edizione limitata (echo)RED debutta oggi in Italia al prezzo di 99,99 euro, lo stesso fissato da Amazon per le altre colorazioni disponibili: Antracite, Bianco ghiaccio e Ceruleo.

Acquistando questa edizione limitata, però, si contribuirà Fondo globale per sostenere la risposta al COVID-19 e i programmi per l’HIV e l’AIDS nell’Africa sub-sahariana promossi da (RED): Amazon donerà 10 euro da ciascuna vendita di (echo)RED.