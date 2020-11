Google, Stadia arriverà su iOS tramite una web app

Massimo Reina,

Google avrebbe trovato un modo per aggirare le politiche restrittive di Apple a proposito dell’accettazione sul suo Store di applicazioni che consentono di giocare in streaming. L’azienda di Mountain View ha infatti annunciato una app con supporto iOS per il suo servizio di cloud gaming, seguendo le orme di Nvidia che nei giorni scorsi aveva confermato che GeForce Now sarebbe stato lanciato in versione beta anche su iOS, tramite il browser Safari di Apple.

Google Stadia sarà quindi una Progressive Web App, ovverosia un’applicazione web sviluppata e caricata come una normale pagina internet, che si comporta però in modo del tutto simile alle applicazioni native quando queste vengono utilizzate su un dispositivo mobile. L’azienda afferma che i test di iOS dovrebbero iniziare nelle prossime settimane:

Questa sarà la prima fase della nostra applicazione per iOS. Man mano che testeremo le prestazioni e aggiungeremo altre funzionalità, il vostro feedback ci aiuterà a migliorare l’esperienza di Stadia per tutti. Potete aspettarvi che questa funzionalità inizi a essere implementata tra diverse settimane”.

Google Stadia

Google Stadia è una piattaforma di cloud gaming grazie alla quale è possibile giocare in streaming su qualsiasi PC, smartphone e tablet (selezionati) con installato il browser Chrome o il sistema operativo ChromeOS. Stadia funziona anche su tv tramite Chromecast. Il tutto senza tempi di attesa, download, installazioni, aggiornamenti o altre lungaggini tipiche del mondo del gaming contemporaneo. Questo perché sono i data center di Google ad occuparsi dell’elaborazione computazionale dei videogiochi tramite la tecnologia del cloud computing, inviando poi il flusso audio video al dispositivo su cui gira appunto Stadia.

La prima versione della Web app di Google Stadia arriverà entro poche settimane, anche se al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli.