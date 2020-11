Disney+, più spazio in futuro: grandi remake in arrivo?

Matteo Tontini,

Disney+ potrebbe avere sempre più importanza in futuro. La Casa di Topolino, infatti, sembrerebbe intenzionata a distribuire in streaming alcuni dei suoi titoli più attesi: secondo quanto riportato da Deadline, c’è la possibilità che la major porti sulla piattaforma i remake live-action Cruella (dedicato all’iconica antagonista Crudelia De Mon), Peter Pan e Wendy e Pinocchio.

Al momento non è chiaro se giungeranno su Disney+ gratuitamente, e quindi basterà sborsare la tariffa mensile di abbonamento per vederli, oppure se richiederanno un costo extra (come già accaduto con Mulan). Non solo remake di grandi classici: sembrerebbe infatti che anche altri importanti titoli, come il film dedicato a Vedova Nera, siano considerati per una distribuzione in streaming.

La società ha comunque specificato che non è stata presa ancora “una decisione finale”, dunque starebbe valutando più opzioni. Nel caso in cui spostasse i titoli sopraccitati su Disney+, tuttavia, potrebbe incrementare non di poco l’utenza del suo servizio streaming (che già ha fatto il boom di abbonati in un anno). Come già accennato, non sarebbe una novità per l’azienda: in risposta alla pandemia da nuovo coronavirus, Mulan e Soul sono già stati spostati su Disney+ e non è da escludere che abbiano dato il via a una tendenza, che potrebbe durare almeno per tutto il 2021 (visto che potrebbe non essere sicuro tornare in sala).

A proposito della nota piattaforma streaming, Disney+ a novembre 2020 ha introdotto una serie di nuovi contenuti interessanti e nei prossimi giorni distribuirà ufficialmente il film natalizio Noelle, con una ispirata Anna Kendrick nei panni della figlia di Babbo Natale.