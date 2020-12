Fortnite, cosa introduce la Stagione 5: il trailer

Matteo Tontini,

Fortnite, a seguito di un evento catastrofico con protagonista il villain Galactus, ha in un certo senso spalancato le porte alla Stagione 5, con un capitolo denominato Punto Zero: questo coinvolge cacciatori di realtà diverse che uniscono le forze per combattere “il Loop”. E la cosa più interessante è che uno di questi cacciatori è il Mandaloriano della celebre serie Disney+, accompagnato come sempre da Baby Yoda (alias Grogu).

Mentre la scorsa stagione era interamente a tema Marvel, la season 5 presenta uno stuolo di nuovi personaggi originali, oltre al famoso bounty hunter di Star Wars. I giocatori che acquisteranno il battle pass di questa stagione potranno sbloccare personaggi come un antico guerriero e un cacciatore che sembra uscito da un’opera di fantascienza. Inoltre, vengono introdotte nuove ambientazioni tra cui un’area della giungla e un deserto sci-fi, nato dall’esplosione del Punto Zero.

E poi non sarebbe una nuova stagione di Fortnite senza nuove armi: tra queste si annoverano il fucile Dragon’s Breath, il fucile da cecchino Amban del Mandaloriano e il Night Hawk, che consente di monitorare i propri avversari. In termini di gameplay, gli utenti avranno la possibilità di aiutare i personaggi dell’isola accettando incarichi e taglie: questo permetterà di ottenere informazioni sui dintorni e anche lingotti, una nuova forma di pagamento accettata dai personaggi; si possono ottenere anche facendo fuori giocatori o trovando scorte segrete nascoste nell’isola. Grazie ai lingotti sarà possibile ottenere armi originali, upgrade, informazioni, servizi e altro.