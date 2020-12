Samsung Galaxy S21 svelati in tre teaser video

Redazione Webnews,

Manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale da parte di Samsung, ma giorno dopo giorno i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda sudcoreana, la famiglia dei Galaxy S21, si stanno svelando grazie alla solita incapacità di Samsung di limitare i leak.

Dopo le anticipazioni di Android Police sulle specifiche tecniche dei nuovi Galaxy S21, oggi lo stesso sito ha condiviso tre brevi teaser video che sembrano arrivare proprio da casa Samsung e che ci danno una prima anteprima di quello che abbiamo attenderci dai tre nuovi dispositivi.

Non abbiamo una visione globale di Galaxy S21, Galaxy S21+ e S21 Ultra, ma nei tre brevi video possiamo ammirare il sistema fotografico, le finiture dei tre dispositivi e la nuova colorazione Phantom Violet.

Quando saranno annunciati i nuovi Galaxy S21?

La famiglia degli S21 debutterà come di consueto durante un evento Unpacked di Samsung. L’azienda non ha ancora ufficializzato una data, ma secondo le indiscrezioni c’è già una data: 14 gennaio 2021, con una disponibilità dei dispositivi già a partire dal 29 gennaio, anche se non è chiaro se il lancio sarà globale o se, vista la pandemia ancora in corso, si opterà per una distribuzione a scaglioni a seconda dei Paesi.

Samsung Galaxy S21: le possibili specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,2 pollici Processore : Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875

: Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875 Batteria : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gray e Phantom White

Samsung Galaxy S21+: le possibili specifiche tecniche

Schermo : FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici

: FullHD+ LTPS a 120 Hz da 6,7 pollici Processore : Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875

: Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875 Batteria : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Fotocamera principale : tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel)

: tripla fotocamera (sensore principale da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e zoom ottico da 64 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black

Samsung Galaxy S21 Ultra: le possibili specifiche tecniche

Schermo : WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici

: WQHD+ LTPO a 1-120 Hz adattivo da 6,8 pollici Processore : Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875

: Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 875 Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Fotocamera principale : quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel)

: quadrupla fotocamera (sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1

: 5G, WiFi 6 e Bluetooth 5.1 Colorazioni: Phantom Silver, Phantom Black