Steam, arriva il supporto ufficiale al DualSense di PlayStation 5

Massimo Reina,

Steam si aggiorna, e dopo i vari test effettuati all’interno del suo programma beta, nelle ultime ore ha introdotto ufficialmente per tutti gli utenti il supporto completo al DualSense di PlayStation 5. La piattaforma sviluppata da Valve Corporation, che si occupa di distribuzione digitale, di gestione dei diritti digitali, di modalità di gioco multi giocatore e di comunicazione, consentirà quindi di poter fruire delle prestazioni del nuovo controller di Sony, anche se in forma un po’ limitata. Il supporto, infatti, riguarda il 90% delle funzioni del pad, inclusi trackpad, giroscopio, barra luminosa e funzionalità rumble, ma non elementi specifici pensati per PlayStation 5 come i grilletti adattivi e il feedback aptico.

Steam Client Update – Input

Il nuovo client Steam verrà scaricato automaticamente e, alla voce relativa nel change log, riporta:

Aggiunto supporto per controller PS5 a Steam Input, inclusi trackpad, giroscopio, barra luminosa e funzionalità rumble.

Aggiunta una modalità di scorrimento direzionale da utilizzare con trackpad e giroscopio.

Supporto migliorato per i giochi che utilizzano input raw per i controller.

Risolto il problema con il controller Xbox Series X visualizzato come 2 controller separati.

Risolto il problema con l’ingresso del controller per alcuni giochi che utilizzavano Chrome incorporato.

L’aggiornamento di Steam è disponibile per tutte le piattaforme e risolve anche altri problemi generici legati, come visto, al controller di Xbox Series X|S, e a Windows, macOS e Linux. Per maggiori dettagli, potete consultare il change log pubblicato da Valve sul sito ufficiale.

La piattaforma, insomma, continua a evolvere per soddisfare le richieste dei tantissimi iscritti, specie in un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19, dal quale, come molti altri servizi, sta traendo comunque grande beneficio. La piattaforma digitale di Valve, negli ultimi mesi, ha infatti battuto diversi record per “utenti collegati simultaneamente nelle ultime 24 ore”, con milioni di videogiocatori a giocare attivamente.