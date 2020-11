PlayStation 5, ecco tutti gli accessori ufficiali

Redazione Webnews,

PlayStation 5 sarà finalmente disponibile anche in Italia tra una manciata di giorni e, almeno in occasione del lancio, potrà essere acquistata soltanto online. Parola di Sony. Amazon sarà tra i rivenditori ufficiali che ci permetteranno di ricevere la nuova console direttamente a casa e se le scorte delle due versioni di PlayStation 5 saranno limitate al lancio lo stesso non si potrà dire per gli accessori ufficiali.

PlayStation 5 arriverà accompagnata dal nuovo controller wireless DualSense, ma se avete intenzione di giocare in coppia o necessitate di avere sempre a portata di mano un secondo controller, già da oggi potete preordinarne uno aggiuntivo, al momento disponibile solo nella colorazione classica, al prezzo di 69,99 euro con spedizione gratuita inclusa entro il 12 novembre.

Un altro accessorio ufficiale che potete acquistare fin da ora è il Remote Controller di PlayStation 5, un telecomando senza fili pensato per chi intende utilizzare la nuova console come media center e preferisce avere tra le mani un dispositivo per controllare non soltanto la console, ma anche la tv ad essa collegata ed eventuali accessori audio. Il Media Remote è già in pre-ordine a 29,99 euro.

Gli streamer più accaniti avranno già preordinato la nuova Telecamera HD per PlayStation 5, dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata. Il dispositivo permette di creare velocemente una registrazione o una trasmissione delle vostre azioni di gioco e di voi stessi semplicemente premendo il tasto Crea sul controller wireless DualSense.