WhatsApp, arriva la funzione Carrello

Massimo Reina,

WhatsApp continua a migliorare i propri servizi, nello specifico per rendere ancora più semplice fare acquisti online. Dopo aver introdotto il pulsante dedicato allo Shopping, che ha sostituito quello delle videochiamate all’interno delle chat con i profili di aziende che mettono a disposizione i loro cataloghi sulla nota app di messaggistica istantanea, adesso arriva anche la funzione Carrello.

Lo strumento è particolarmente utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento. Con la funzione Carrello, infatti, gli utenti possono sfogliare il catalogo, selezionare più prodotti e inviare l’ordine all’attività in un singolo messaggio. In questo modo, per le attività sarà più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così le vendite. Sul sito ufficiale della app, Facebook, l’azienda proprietaria, spiega:

Grazie ai cataloghi, i clienti possono controllare la disponibilità dei prodotti e le aziende possono organizzare le chat in base ai singoli articoli. Sono sempre di più gli utenti che acquistano tramite chat ed è per questo che desideriamo migliorare ulteriormente l’esperienza di vendita e di acquisto.”

WhatsApp, come funziona la funzione Carrello

La condizione più importante affinché la nuova caratteristica possa funzionare è ovviamente che il rivenditore la supporti e permetta quindi all’utente di effettuare acquisti tramite WhatsApp. Per verificarlo basta vedere se nella chat è presente l’icona Negozio stilizzata vicino al nome dell’azienda che interessa. A quel punto, una volta effettuato l’accesso nello shop, basta seguire i seguenti passaggi per operare i propri acquisti multipli:

Scorrere e selezionare gli articoli presenti nel catalogo.

Toccare l’icona Aggiungi al carrello.

Ripetere l’operazione con tutti i prodotti desiderati. Terminata l’operazione, è possibile inviare e concludere l’ordine con un semplice messaggio.

WhatsApp sta diventando, insomma, sempre più simile a un punto vendita, con i proprietari di piccole attività che possono gestire gli ordini e fornire informazioni sui prodotti o servizi in vendita, e gli utenti che possono avere facilitato l’accesso ad articoli di loro interesse. La funzione Carrello sarà disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, giusto in tempo per le feste natalizie.