WhatsApp, ecco il tasto Shopping: come fare acquisti

WhatsApp facilita le cose per coloro che desiderano fare acquisti online, soprattutto alla luce del momento propizio delle festività natalizie in arrivo. La versione Business introduce così il pulsante dedicato allo Shopping, che va a sostituire quello delle videochiamate all’interno delle chat con i profili di aziende che mettono a disposizione i loro cataloghi sulla nota app di messaggistica istantanea.

Consultare il catalogo è semplice e intuitivo: agli utenti basterà infatti accedere alla conversazione e individuare l’icona a forma di bancarella per sapere se una determinata azienda possiede il catalogo o meno. Un portavoce di WhatsApp avrebbe dichiarato:

In vista di una stagione natalizia diversa dalle precedenti, in cui le persone necessiteranno di fare acquisti in modo efficiente e le aziende avranno bisogno di strumenti digitali per il loro business, vogliamo rendere l’esperienza dello shopping ancora migliore.

Ma dove finirà il tasto della videochiamata se viene sostituito da quello per lo shopping? In sostanza, l’applicazione ha deciso di includerlo in quello delle semplici chiamate: quindi per videochiamare qualcuno, basterà fare tap sull’icona della cornetta telefonica e selezionare il tipo di chiamata che si desidera effettuare (solo vocale o con video).

A proposito dell’applicazione di messaggistica proprietaria di Facebook, di recente WhatsApp ha introdotto i messaggi temporanei, una funzione che elimina i nuovi messaggi inviati in una chat dopo sette giorni. Chiunque volesse imparare alcuni interessanti trucchi, sul nostro sito è possibile scoprire come chattare su WhatsApp con un numero non salvato in rubrica e come liberare spazio su WhatsApp.