Samsung, innovazione tecnologica e sostenibilità per il futuro

Massimo Reina,

“Sostenibilità” è una delle parole d’ordine che da qualche tempo sembra contraddistinguere molte aziende Hi-Tech, compresa Samsung. Il colosso coreano, che ha presentato ieri i nuovi prodotti per il 2021 nel corso di una conferenza stampa virtuale tenuta in occasione del Consumer Electronics Show (CES), ha infatti intenzione di contribuire attivamente all’economia circolare, sviluppando programmi e soluzioni di packaging che guardino all’intero ciclo di vita del prodotto in chiave sostenibile.

Innovazione e ambiente: oltre l’eco-packaging

L’obiettivo è quello di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione della propria line-up TV, estendendo l’eco-packaging anche a QLED, TV UHD, monitor e prodotti audio nel 2021, come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa.

In Samsung, siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per costruire un futuro migliore e più sostenibile. Focalizzandoci sull’ambiente, sulle persone e sulla società, continueremo a fornire ai nostri consumatori strumenti e tecnologie affidabili per affrontare le sfide di oggi e per costruire un futuro migliore per tutti”,

Per Sandeep Rana, Senior Manager, Environmental Sustainability Specialist di Samsung, l’eco-packaging è però solo una parte di un impegno di lungo periodo per la tutela dell’ambiente, che il colosso asiatico vuole portare avanti, espandendo il progetto a prodotti e soluzioni che facciano della sostenibilità il proprio core business.

Sostenibilità, educazione digitale e accessibilità

Un futuro sostenibile richiede investimenti ad ampio spettro, ed è per questo che l’azienda si concentrerà su tre aree chiave, destinate a trarre il massimo vantaggio dall’innovazione tecnologica: sostenibilità, educazione digitale e accessibilità:

Galaxy Upcycling at Home: Samsung ha annunciato un aggiornamento del suo programma Galaxy Upcycling, chiamato Galaxy Upcycling at Home. Il nuovo programma reinventa il ciclo di vita di un vecchio telefono Galaxy e offre ai consumatori la possibilità di riutilizzarlo per creare una varietà di utili dispositivi IoT.

Samsung Solve for Tomorrow e Innovation Campus: le nuove generazioni giocano un ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro sostenibile, e per questo l’azienda coreana dà priorità all’educazione digitale con Samsung Solve for Tomorrow, un programma che li incoraggia a utilizzare in modo creativo la tecnologia per risolvere le sfide poste dalle proprie comunità, e Samsung Innovation Campus, che aiuta gli studenti a sviluppare tecniche e abilità da applicare nel mondo del lavoro.

SeeColors: Samsung vuole rendere più inclusivi ed accessibili i propri prodotti. Per esempio, l’applicazione SeeColors è progettata per aiutare le persone affette da deficit di visione dei colori (CVD) a regolare le impostazioni sui televisori QLED 2021 per una migliore esperienza visiva, mentre la funzione di zoom della lingua dei segni sui TV garantisce che tutti possano godere di una tecnologia all’avanguardia in modo semplice.