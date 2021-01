Fitbit passa a Google: completata l’acquisizione

Redazione Webnews,

Fitbit diventa ufficialmente una società di Google. A più di un anno dall’annuncio dell’acquisizione da parte del colosso di Mountain View – era il novembre 2019 – il processo può dirsi oggi completato e il team di Fitbit – e soprattutto il suo bacino di 29 milioni di utenti attivi – passano ufficialmente sotto il controllo di Google.

L’annuncio ufficiale di BigG, firmato da Rick Osterloh, affronta il delicato tema dei dati degli utenti che era stato al centro di accesi dibattiti e che anche il Comitato europeo per la protezione dei dati aveva messo in evidenza. L’accordo è sempre stato legato ai dispositivi, dicono da Google, non ai dati degli utenti:

Abbiamo chiarito fin dall’inizio che avremmo protetto la privacy degli utenti di Fitbit. Abbiamo lavorato coi regolatori globali ad un approccio che salvaguardi le aspettative dei consumatori sulla privacy, inclusi una serie di impegni che confermano come i dati sulla salute e il benessere degli utenti non saranno utilizzati per Google Ads.

I dati sulla salute e il benessere degli utenti, assicurano da google, saranno tenuti separati da tutti gli altri dati che Google utilizza per gli annunci pubblicitari.

Con l’acquisizione di Fitbit il colosso di Mountain View punta a diventare l’azienda leader nel settore dei fitness tracker, mentre sul fronte degli smartwatch la concorrenza resta spietata tra gli ottimi dispositivi di Samsung, i sempre super venduti Apple Watch e i cinesi di Xiaomi che puntano a conquistare il mercato dei dispositivi indossabili a basso costo.

All’annuncio di Google hanno fatto seguito anche le parole del CEO e co-fondatore di Fitbit, James Park, che ha voluto rassicurare i fedelissimi dei dispositivi Fitbit: le caratteristiche che hanno portato al successo dei dispositivi dell’azienda in questi ultimi 13 anni di attività resteranno le stesse.

Non ho dubbi che questa acquisizione creerà moltissime opportunità. Ma voglio anche dirvi che molte delle cose che conoscete ed amate di Fitbit resteranno le stesse. Resteremo impegnati nel fare ciò che è giusto e a mettere la salute e il benessere al centro di tutto ciò che faremo.

