Redmi Note 9T 5G di Xiaomi in pre-ordine a 229 euro

Non solo Samsung. Il 5G in Italia è sempre più alla portata di tutti. In attesa dell’arrivo del Galaxy A32 5G di Samsung nei primi giorni di febbraio con un prezzo di partenza di 299,90 euro, Xiaomi batte il colosso coreano e lancia in Italia uno smartphone 5G ancora più economico. Il Redmi Note 9T 5G, da poco annunciato dall’azienda cinese, arriverà nel nostro Paese il 30 gennaio e può essere già pre-ordinato su Amazon a 229,90 euro nella sua versione con 64 GB di spazio di archiviazione.

L’elegante e potente smartphone di Xiaomi monta il processore octa-core MediaTek Dimensity 800U e include una capiente batteria da 5000 mAh che assicura fino a 15 ore di navigazione, 18 ore di riproduzione video o 11 ore di gioco. Redmi Note 9T 5G è dotato di un ampio display FullHD+ da 6,53 pollici protetto dalla tecnologia Gorilla Glass 5.

Comparto fotografico di tutto rispetto, soprattutto se si guarda al prezzo del dispositivo: tripla fotocamera da 48+2+2 MP con apertura f/1.79-2.2, macro e sensore per la profondità, mentre sul lato frontale troviamo una fotocamera incastonata in alto nel display forato con un sensore da 13 MP.

Redmi Note 9T 5G: la scheda tecnica

Schermo : IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5

: IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5 Processore : CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55

: CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Archiviazione : 64GB, 128GB

: 64GB, 128GB RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Batteria : 5.000 mAh con ricarica 18W

: 5.000 mAh con ricarica 18W Fotocamera principale : 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro e acquisizione della profondità, video 4K

: 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 con macro e acquisizione della profondità, video 4K Fotocamera frontale : 13 MP f/2.25

: 13 MP f/2.25 Sistema operativo : Android 10 con MIUI 12

: Android 10 con MIUI 12 Dimensioni : 161.96 x 77.25 x 9.05 mm

: 161.96 x 77.25 x 9.05 mm Peso : 199 g

: 199 g Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, NFC