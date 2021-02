Lotteria degli scontrini. Quando inizieranno le estrazioni?

Redazione Webnews,

La lotteria degli scontrini è partita ormai da qualche giorno, non senza intoppi: commercianti non ancora in regola, casse non ancora abilitate e confusione tra i cittadini. Ritardi e disservizi, però, erano messi in conto dal governo, tanto che le date delle estrazioni non sono così vicine.

Sappiamo già che le estrazioni che decreteranno di volta in volta i vincitori, tra esercenti e acquirenti, avverranno con tre diverse frequenze:

Settimanali : 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per i commercianti.

: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per i commercianti. Mensili : 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti;

: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti; Annuale: 1 premio da 5.000.000 euro ogni anno per l’acquirente e da 1.000.000 euro per l’esercente;

Per dare tempo a tutti di mettersi in regola e partecipare all’iniziativa, le prime estrazioni non inizieranno prima di marzo. Almeno quelle mensili. Ad oggi, infatti, la prima estrazione mensile è fissata per giovedì 11 marzo 2021 e da lì in poi si procederà con un’estrazione mensile ogni secondo giovedì del mese. All’estrazione parteciperanno gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente, il 28 febbraio nel caso della prima estrazione.

Queste le date delle estrazioni mensili del 2021:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Lotteria degli scontrini. Le date delle estrazioni settimanali

Per l’avvio delle estrazioni settimanali, invece, bisognerà attendere ancora un po’. La prima estrazione è fissata per giovedì 10 giugno 2021. Attenzione però: tutti i biglietti accumulati in queste settimane non saranno tenuti in considerazione per l’estrazione settimane. Le FAQ del governo precisano che per la prima estrazione settimanale saranno considerati i biglietti “trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59”.

A partire dalla settimana successiva, le estrazioni settimanali si terranno ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente.

La data dell’estrazione annuale, che mette in palio un premio da 5.000.000 euro per l’acquirente e 1.000.000 euro per l’esercente, non è ancora stata fissata.