Clubhouse, Facebook al lavoro sul concorrente

Massimo Reina,

L’improvviso successo di Clubhouse ha fatto davvero parecchio “rumore” in queste settimane, complice l’approdo sul social di personaggi importanti e influenti come Elon Musk. Di fatto, Clubhouse è l’applicazione del momento: un social network diverso dagli altri, dove non ci sono bacheche o post, ma stanze virtuali nelle quali riunirsi per discutere di un determinato argomento, e ogni tipo di interazione si basa solo ed esclusivamente sulla voce.



Considerata oggi la “nuova scoperta della Silicon Valley”, al momento la piattaforma è accessibile solo per chi possiede dispositivi Apple, ma presto dovrebbe essere disponibile anche l’app per dispositivi Android. E questo avrebbe ingolosito altre aziende del settore, pronte a inserirsi in quello che si è rivelato essere un mercato dall’elevato potenziale.

Il clone di Clubhouse?

Tra le società interessate a realizzare un prodotto simile ci sarebbe Facebook. A svelarlo è stato il New York Times, che sulle sue pagine ha riportato quelle che sono delle voci di corridoio, ma “ritenute attendibilissime” dal quotidiano.

Mark Zuckerberg, che proprio di recente si è unito a una stanza di Clubhouse per discutere di realtà virtuale e realtà aumentata, avrebbe già dato il via alla realizzazione di un servizio simile.

Non è chiaro se la “copia di Clubhouse” versione Facebook sarà implementata come funzione all’interno dello stesso social, o se verrà realizzata come app esterna, e dunque come un servizio a se stante e indipendente come WhatsApp.