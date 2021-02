Facebook al lavoro su un dispositivo simile a Apple Watch?

Massimo Reina,

Secondo indiscrezioni riportate in un nuovo rapporto di The Information, Facebook starebbe sviluppando un orologio intelligente ispirato ad Apple Watch che, come il rivale, si concentrerà quindi sulle funzionalità di messaggistica e salute.

I possessori di questo device, che funzionerà con una connessione cellulare senza uno smartphone collegato, potranno inoltre inviare messaggi attraverso i servizi forniti dallo stesso Facebook, come Messenger e WhatsApp. Saranno inoltre incluse funzionalità per monitorare la salute, gli allenamenti con gli amici o comunicare con gli allenatori.



L’orologio sarà poi in grado di connettersi ai servizi forniti da società di salute e fitness come Peloton, e addirittura potrebbe perfino eseguire una versione del software Android di Google.

Il clone di Apple Watch?

Facebook punta di iniziare a vendere il suo orologio intelligente il prossimo anno, per poi lanciarne una seconda generazione per il 2023. Le informazioni dicono però che lo sviluppo è ancora in una fase embrionale, pertanto le stime appaiono un po’ ottimistiche.

Tuttavia sembra che l’azienda di Mark Zuckerberg creda fortemente in questo progetto, al punto da avere pronta già una primordiale strategia di commercializzazione, ovverosia quella di vendere l’orologio ad un prezzo inferiore rispetto a quello della concorrenza.

Proprio in questi giorni il New York Times ha riportato delle voci di corridoio, secondo le quali Facebook starebbe lavorando a una sorta di clone di Clubhouse.