Perseverance arriva su Marte: dove e quando seguire la diretta

Perserverance, il rover partito dalla base americana di Cape Canaveral a fine giugno 2020, è in dirittura d’arrivo su Marte. L’atterraggio è previsto per le 21:55 (ora italiana), ma i momenti più importanti saranno quelli precedenti a quando toccherà il suolo marziano: sarà infatti interessante osservare il suo impatto con l’atmosfera del Pianeta Rosso, che farà salire vertiginosamente la temperatura dello scudo (fino a circa 1.300° C).

Poi si assisterà all’apertura del paracadute, al distacco dello scudo termico e al rilascio del paracadute stesso. Saranno le nostre 21:54 quando verranno accesi i motori della “gru” contenente Perseverance: il rover sarà liberato sulla superficie di Marte dopo un controllo dal radar di bordo, e la gru lo rilascerà non prima di essere assicurato con delle funi. Dovranno passare circa 11 lunghi minuti prima che sulla Terra riceveremo il segnale che confermerà il buon esito della missione.

La missione è in preparazione da circa otto anni, si tratta di un momento importante per l’esplorazione spaziale. All’interno del rover sono infatti presenti tre robot che raccoglieranno campioni di suolo e rocce marziane da lasciare lungo il percorso all’interno di contenitori sigillati, che poi verranno raccolti nei prossimi anni da un altro rover con la funzione di riportarli sul nostro Pianeta. Un radar consentirà invece di scansionare il sottosuolo per rilevare eventuali sacche d’acqua, mentre un altro sistema potrà individuare tracce lasciate da microrganismi in passato. L’obiettivo della missione, infatti, è quello di cercare forme di vita fossile su Marte.

A giocare un ruolo essenziale sarà il Mars Helicopter Ingenuity, un drone elicottero in grado di volare a bassa quota, con alimentazione elettrica assicurata da un piccolo pannello fotovoltaico. Permetterà quindi di scattare foto da un’altezza non superiore ai 3-5 metri.

