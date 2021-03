I nuovi smartphone Find X3 di OPPO in pre-ordine su Amazon

Redazione Webnews,

A neanche 24 ore dalla presentazione ufficiale in Italia, il nuovo tris di smartphone targati OPPO è già in pre-ordine su Amazon con consegne a partire dal 22 marzo 2021 e una serie di interessanti omaggi per chi deciderà di acquistare uno dei tre smartphone in pre-ordine.

E ve lo diciamo subito: i dispositivi in omaggio hanno un valore commerciale fino a 499 euro. Nel dettaglio acquistando il più potente della linea Find X3, Find X3 Pro 5G, si avranno in omaggio uno smartwatch OPPO Watch 46mm, una cover Kevlar per lo smartphone, la base di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia aggiuntiva OPPO Care per un valore commerciale di 449,00 euro.

Pre-ordinando invece OPPO Find X3 Neo, nelle sue versioni Starlight Black e Galactic Silver, si avrà diritto a ricevere lo smartwatch OPPO Watch 41mm e gli auricolari Oppo Enco W51 per un valore commerciale di 349,00 euro. Pre-ordinando il più economico dei nuovi smartphone, Find X3 Lite, l’omaggio consisterà negli auricolari in-ear OPPO Enco X del Valore di 179 euro.

Come ottenere gli omaggi di OPPO col pre-ordine degli smartphone Find X3

Gli omaggi, come accaduto anche in passato con altre grandi aziende tech, non vengono spediti insieme al dispositivo. Nel caso della promozione lanciata da OPPO, e valida dal 15 Marzo al 30 Aprile 2021, dopo aver effettuato il preordine di uno dei tre dispositivi sarà necessario registrare l’acquisto sul sito ufficiale di OPPO entro e non oltre il 10 maggio 2021.

OPPO spiega nel regolamento che potete consultare integralmente a questo indirizzo che la consegna dei premi sarà perfezionata entro circa 3 mesi dalla comunicazione di assegnazione del premio.

OPPO Find X3 Pro 5G, la scheda tecnica

Display : OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+

: OLED da 6,7″, risoluzione 1440×3216 pixel (525ppi), frame rate adattivo 10-120Hz, supporto alla profondità di colore a 10-bit, Corning Gorilla Glass 5, certificazione HDR10+ Processore : Qualcomm Snapdragon 888

: Qualcomm Snapdragon 888 RAM : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore :

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS

Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2

Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4

Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0

: Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica grandangolare, f/1,8, OIS Sensore 50MP, Sony IMX766, ottica ultra grandangolare, f/2,2 Sensore da 13MP, zoom ottico 2X, f/2,4 Sensore da 5MP, ottica macro, zoom 25x, dotata di led intorno all’obiettivo, f/3,0 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM + eSIM

: 2 SIM + eSIM Resistenza : IP68

: IP68 Connettività : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Batteria : 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air

: 4.500 mAh, supporto ricarica cablata a 65W SuperVOOC 2.0, ricarica wireless a 30W VOOC Air Dimensioni 163,4x74x8,3mm

163,4x74x8,3mm Peso : 193g

: 193g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Gloss Black, Blue e White

OPPO Find X3 Pro 5G sarà disponibile in Italia dal 22 marzo 2021 al prezzo consigliato di 1.149,99 euro.

OPPO Find X3 Neo 5G, la scheda tecnica

Display : OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5

: OLED da 6,55″ 2400×1080, refresh rate 90Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 Processore : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM : 8-12GB

: 8-12GB Archiviazione : 128-256 GB

: 128-256 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4

: 32MP, f/2,4 Fotocamera posteriore :

50MP Sony IMX766, f/1,7, 1/1,56″, OIS+EIS

16MP grandangolare, f/2,2, EIS

13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x

2MP macro, f/2,4

: 50MP Sony IMX766, f/1,7, 1/1,56″, OIS+EIS 16MP grandangolare, f/2,2, EIS 13MP tele, f/2,4 zoom ottico 5x 2MP macro, f/2,4 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM

: 2 SIM Resistenza : IPx4

: IPx4 Connettività : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo Batteria : 4.500mAh, ricarica veloce 65W

: 4.500mAh, ricarica veloce 65W Dimensioni 159,3x74x7,99mm

159,3x74x7,99mm Peso : 184g

: 184g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Starlight Black e Galactic Silver

OPPO Find X3 Neo 5G sarà disponibile in Italia dal 22 marzo 2021 al prezzo consigliato di 799,99 euro.

OPPO Find X3 Lite 5G, la scheda tecnica

Display : OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7%

: OLED da 6,44″ FHD+, refresh fino a 90Hz, campionamento fino a 180Hz, 409ppi, 430nit, HDR10+, Corning Gorilla Glass 3+schermo-scocca 91,7% Processore : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera anteriore : 32MP, f/2,4, FOV 85°, FF

: 32MP, f/2,4, FOV 85°, FF Fotocamera posteriore :

64MP, f/1,79, EIS

8MP grandangolare, f/2,25, EIS

2MP macro, f/2,4

2MP b/n, f/2,4

: 64MP, f/1,79, EIS 8MP grandangolare, f/2,25, EIS 2MP macro, f/2,4 2MP b/n, f/2,4 Sensore impronte digitali : integrato nel display

: integrato nel display SIM : 2 SIM

: 2 SIM Resistenza : IP52

: IP52 Connettività : 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo

: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, jack da 3,5mm, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo Batteria : 4.300mAh

: 4.300mAh Dimensioni 159,1×73,4×7,9mm

159,1×73,4×7,9mm Peso : 172g

: 172g Sistema operativo : Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2

: Android 11 con interfaccia utente ColorOS 11.2 Colorazioni: Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black

OPPO Find X3 Lite 5G sarà disponibile in Italia dal 22 marzo 2021 al prezzo consigliato di 499,99 euro.

