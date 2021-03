Videosorveglianza Wireless: i migliori prodotti 2021

Giacomo Martiradonna,

Un tempo, mettere su un impianto di videosorveglianza domestica costituiva oggettivamente un incubo: significava dover crivellare il muro, stendere cavi ma soprattutto spendere cifre importanti (ben oltre il migliaio di Euro) e dover dipendere da un costoso e volubile servizio di assistenza.

Oggi, invece, la tecnologia ci viene in soccorso con dei prodotti high-tech estremamente sofisticati e affidabili, ma anche molto economici e facili da configurare. Sfruttando la connessione WiFi di casa, potete creare un sistema di CCTV senza fili e smart che si controlla dal telefonino, e si integra col resta della domotica.

Videosorveglianza: Tipi di Webcam

Una telecamera cablata è intrinsecamente più affidabile, ma i vantaggi di una telecamera WiFi sono evidenti:

Hardware più economico (ma comunque di qualità dal punto di vista dell’ottica)

Ricambi economici che si può sostituire con interventi fai-da-te

Facilità di configurazione e gestione

Non necessitano di interventi invasivi, e spesso vanno anche senza corrente

Alcune marche dispongono di servizi opzionali di registrazioneOn the Cloud o registrano in locale su computer/SD locale

In effetti la differenza principale è questa: mentre le telecamere cablate sono studiate per fornire un flusso costante di immagini (magari da registrare su server locali), quelle WiFi si attivano solo quando viene rilevato un allarme o del movimento, e mostrano le immagini on demand. La prima soluzione è ideale per chi ha esigenze sofisticate, per negozi o per attività commerciali; per un uso domestica, una webcam WiFi è più che adeguata.

E poi, oggigiorno con meno di 100€ si porta a casa una signora webcam wireless 2K con batteria integrata e pannello solare che va avanti per anni e anni, senza bisogno di manutenzione né ricarica. Insomma, non ci sono più scuse attendere ancora a implementare un sistema di videosorveglianza domestico.

Videosorveglianza: Le Feature Importanti

Non lo ripeteremo mai abbastanza. Per scegliere la webcam ideale, è importante mettere a confronto non soltanto le caratteristiche tecniche (qualità/risoluzione del sensore ottico, microfono bidirezionale, eventuale batteria, infrarossi, etc.) ma anche e soprattutto la bontà del software. È quest’ultima infatti che rende affidabile un’installazione, e che permette di gestire configurazioni complesse senza seccature.

A cosa servirebbe infatti webcam 4K con tutti i fronzoli hardware che però, una volta su 5, si impalla e smette di inviare notifiche? Tutti i prodotti che vi proponiamo li abbiamo testati personalmente, nel privato e in Redazione, e si sono rivelati migliori di tanti blasoni tipo D-Link e Amazon Blink.

Ecco, a nostro giudizio, i migliori prodotti per creare un sistema di videosorveglianza wireless con un occhio al portafogli.

Videosorveglianza Esterna (Scelto dalla Redazione)

Scelto dalla Redazione Reolink Argus 3 Reolink 1080P Telecamera Wi-Fi Esterno Wireless a Batteria Ricaricabile con Riflettore a LED, Telecamera Sorveglianza WiFi Interno con Visione Notturna[...] 132,99 € su Amazon

Prodotta da Reolink, la Argus 3 è una webcam 1080P 2MP Full HD e spotlight a LED che abilita rende possibile la Visione Notturna a colori. Dotata di certificazione IP65 (da -10° a 55° C), può resistere a pioggia, gelo e intemperie, e grazie alla batteria integrata da 5200 mAh garantisce 2-6 di uso continuativo su singola ricarica; se si abbina il pannello, venduto a parte, diventerà completamente autosufficiente.

Il Sensore di Movimento PIR integrato è di nuova generazione e può distinguere gli esseri umani dagli insetti volanti, gli animali domestici o i ramoscelli, e inviare solo notifiche importanti in tempo reale. Include ovviamente la Programmazione di Movimento, la Maschera per la Privacy, la sensibilità del sensore e gli avvisi locali.

Quando uno sconosciuto si avvicina all’interno del campo visivo (diagonale di 120°), la Argus 3 accende la luce a LED e suona immediatamente l’allarme con sirena personalizzata. Volendo, è possibile usarla come un citofono, grazie all combo microfono/speaker inclusi.

Nei prossimi giorni, su Amazon sarà presente inoltre la nuova versione Argus 3 Pro che integra un sensore 2K 4MP Super HD, il riconoscimento veicoli/persone, supporto SD fino a 128GB e la divertente funzione Time Lapse per registrare i cambiamenti attorno a casa, vedere gli alberi fiorire o la neve sciogliersi.

Energia Gratis Reolink Pannello Solare Reolink Pannello Solare per Telecamera Esterna di Sicurezza Ricaricabile a Batteria Argus 2, PT, Eco, Argus Pro, Go, Alimentatore Impermeabile. Compra su Amazon

Videosorveglianza Esterna Low Cost

Scelto dalla Redazione Reolink Argus PT 1080p Reolink Argus PT 1080p FHD Telecamera IP WiFi Wireless con Pan/Tilt, Videocamera Sorveglianza Esterno con Batteria Ricaricabile ad Energia Solare. 123,99 € su Amazon 154,99 € risparmi 31 €

L’Argus PT 1080p FHD è una videocamera senza fili con risoluzione 1080p HD, cattura video a colori e visione notturna Starlight (fino a oltre 10 metri) anche in ambienti con scarsa illuminazione. Il corpo, robusto e resistente alle intemperie, ruota di 355° in orizzontale e 140° in verticale per la massima copertura.

La batteria ricaricabile integrata ne garantisce il funzionamento continuato per molti mesi, e la sicurezza è garantita da Notifiche Push, e-mail, allarmi sirena o messaggi vocali preregistrati; dispone anche di un alloggiamento Micro SD per il salvataggio in locale dei video di sorveglianza (scheda micro SD non inclusa).

A nostro giudizio, l’abbinamento migliore è con un pannello solare che -dai nostri test- funziona magnificamente. In un anno di uso, la batteria è sempre perennemente stata al 100% della carica (tant’è che di tanto in tanto scambiano le batterie delle varie Webcam per ricaricarle gratis col pannello solare). Non dimenticate di fare clic sul coupon del 5% di sconto al momento dell’acquisto; inoltre, se mettete nel carrello anche il pannello solare, quest’ultimo vi costerà il 30% in meno.

Si tratta di un dispositivo veramente molto ben costruito e dotato di grande affidabilità. L’unica pecca è che, sebbene sia supportato da Alexa, di fatto non è possibile attivare o disattivare il PIR (cioè il sensore di rilevamento smart) con comandi vocali. Risolto questo, per noi è perfetta.

Energia Gratis Reolink Pannello Solare Reolink Pannello Solare per Telecamera Esterna di Sicurezza Ricaricabile a Batteria Argus 2, PT, Eco, Argus Pro, Go, Alimentatore Impermeabile. Compra su Amazon

Videosorveglianza Interna

Sensore da 5MP Reolink E1 Zoom Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Interno con 3X Zoom Ottico&Pan&Tilt, Videocamera Sorveglianza WiFi Dual-Band da 2.4/5 GHz, Audio a 2 Vie. 78,99 € su Amazon 87,99 € risparmi 9 €

La Reolink E1 è una telecamera WiFi per interni ad alimentazione elettrica dotata di un sensore da 3MP. Supporta le bande WiFi 2.4GHz e 5GHz, l’Audio Bidirezionale, la Visione Notturna e la visualizzazione da remoto attraverso l’app.

Il Pan Tilt Zoom flessibile può ruotare di 355° in orizzontale e di 50° in verticale, in più include microfono e speaker per un audio bidirezionale. Perfetto per riconoscere i volti delle persone anche in condizioni di luminosità sub-ottimale. Ricordatevi di spuntare lo sconto del 15% al momento dell’acquisto.

Chi desidera una visione ancora più nitida può optare per la E1 Zoom con sensore da ben 5 MP.

Super Low Cost Reolink E1 Reolink E1 Telecamera Sorveglianza WiFi 3MP Interno WiFi, IP Camera 2.4GHz, Pan/Tilt Baby Monitor, Audio Bidirezionale, Visione Notturna. 39,99 € su Amazon

Baby Monitor

Economica e Funzionale Ezviz C1C EZVIZ C1C Telecamera di Sorveglianza 1080p con sensore PIR Audio Bidirezionale Baby Monitor Visione Notturna Servizio di Cloud Compatibile con Alexa. 41,86 € su Amazon 75,00 € risparmi 34 €

Ezviz C1C è una telecamera di sorveglianza a 1080p con sensore PIR integrato, Audio Bidirezionale, funzioni di Baby Monitor, Visione Notturna compatibile con Alexa (anche se, come al solito, si può usare solo per vedere il flusso video su Echo Show, non per attivare o disattivare il PIR).

Il PIR tuttavia è di tipo intelligente, e sa distinguere il movimento di animali domestici da quello degli esseri umani, e attiverà le notifiche solo in quest’ultimo caso.

Dotato di audio a due vie, la C1C dispone di un sensore 1080p full HD ed una lente a grandangolo per una visione di 130°; basta un tocco per zoomate fino a 4x e mettere a fuoco i più piccoli dettagli. La versione senza PIR, che sconsigliamo ma che potrebbe andar bene come baby monitor basic, costa circa la metà.