Cyberpunk 2077, con l’update 1.2 in arrivo un carico di DLC?

Massimo Reina,

La patch 1.2 di Cyberpunk 2077 è in arrivo per PC, console e Stadia con parecchie correzioni e novità relative al sistema di gioco e non solo, ma come se ciò non bastasse da qualche ora stanno circolando in rete dei rumor abbastanza attendibili secondo i quali, contestualmente all’aggiornamento, verranno rilasciati alche una moltitudine di contenuti extra attraverso una decina di DLC. La fonte, un noto insider che scrive spesso su Reddit, parla addirittura di ben tredici pacchetti, dieci dei quali gratuiti, che dovrebbero servire a superare le difficoltà di questa travagliata prima fase di supporto post-lancio.



Cyberpunk 2077: le novità della patch 1.2

Per quanto riguarda l’aggiornamento ufficiale già annunciato del gioco, qui la nostra recensione, c’è una certa trepidazione tra i fan, visto che dovrebbe apportare significativi cambiamenti al gameplay, sistemando alcuni fastidiosi bug e aggiungendo nuovi elementi alla struttura di gioco. Tra questi, la sincronizzazione migliore tra il sistema CrystalDome e i veicoli, per poter offrire un’esperienza di guida più fluida anche quando il segnale dell’immagine salta qualche fotogramma, e la possibilità per gli automobilisti di personalizzare più accuratamente la propria esperienza di guida, regolando i limiti di sensibilità come preferiscono.

Molto importante l’intervento sul comportamento della polizia nel gioco. L’update dovrebbe ridurre il problema di PNG che appaiono alle spalle del giocatore e dare l’impressione che gli agenti impieghino un po’ di tempo ad arrivare sulla scena del crimine, dopo che questo è stato segnalato. Inoltre verrà aggiunta un’unità drone da ricognizione, per dare la sensazione che la polizia stia valutando la situazione. Sistemato (si spera) anche il glitch che causava un balzo in avanti volontario e senza motivo del protagonista, causando spesso dei problemi.



L’errore pare fosse causato da una mancanza di sincronizzazione perfetta tra i pattern cerebrali dell’utente e il neuroprocessore, pertanto con l’aggiornamento gli utenti potranno personalizzare più accuratamente i propri chip e sincronizzare la risposta del software con i propri pattern neurali. Oltre a risolvere il problema delle schivate improvvise, ciò significa che per tutti sarà più facile muoversi e usare il processore, a prescindere dalla propria manualità, abilità o preferenza personale. La lista degli aggiustamenti è comunque parecchio ampia, ragion per cui vi rimandiamo all’elenco completo presente sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077.